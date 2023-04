FC Schalke 04 – Werder Bremen: Königsblau lebt noch! Reis-Geniestreich wird belohnt

Das ist ja kaum zu glauben! Der FC Schalke 04 lebt noch. Gegen Werder Bremen sah alles danach aus, als würde Königsblau den bitteren Gang in die 2. Bundesliga nicht mehr verhindern können.

Doch dann folgte die irre Wende: Trainer Thomas Reis ging ins volle Risiko und wurde belohnt. Der FC Schalke 04 besiegt Werder Bremen mit 2:1 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

FC Schalke 04 – Werder Bremen: Reis-Einwechselungen bringen die Wende

Schon nach 18 Minuten kassierte Schalke gegen Werder Bremen die kalte Dusche. Marvin Ducksch, der frühere Dortmunder, erzielte in der 18. Minute die Führung. Viel ging für Schalke in Hälfte eins nicht.

In Hälfte zwei kam von den Gästen dann fast gar nichts mehr. Bremen schien mit der 1:0-Führung zufrieden, überließ Schalke den Ball und zog sich zurück. Schalke drückte, doch lange sah es danach aus, als würde es nichts mehr werden.

Erst mit einem Vierfach-Wechsel von Thomas Reis kam die Wende. Zunächst brachte er Sebastian Polter, Michael Frey und Dominick Drexler für Simon Terodde, Kenan Karaman und Jere Uronen rein. Kurz darauf brachte er Sepp van den Berg für Henning Matriciani und stellte auf Dreierkette um.

Drexlers Sternstunde

Nur vier Minuten später folgte der Ausgleich. Ausgerechnet Comebacker und Innenverteidiger van den Berg traf in der 81. Minute per Distanzschuss den Ausgleich. In der Nachspielzeit kam dann der große Auftritt von Dominick Drexler.

Der eingewechselte Offensivmann rettete erst in höchster Not im eigenen Strafraum gegen Ducksch und erzielte dann den 2:1-Siegtreffer. Nach einem Zuckerpass von Rodrigo Zalazar stand er allein vor Jiri Pavlenka und schob zum Sieg ein. Die Veltins-Arena eskalierte.

Der FC Schalke 04 erhöht damit wieder seine Chancen auf den Klassenerhalt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen Punkt. Alles ist wieder drin.