FC Schalke 04: Drexler verrät besonderes Detail über Siegtor – „DAS kann ein Trumpf werden“

Erst rettete er in höchster Not, dann traf er zum 2:1.: Dominick Drexler war der Mann des Abends. Der eingewechselte Offensivmann sorgte dafür, dass der FC Schalke 04 noch auf den Klassenerhalt hoffen darf.

Nach dem Sieg gegen Werder Bremen hat Dominick Drexler ein interessantes Detail über sein Tor verraten. Für den FC Schalke 04 könnte das in den verblieben vier Partien noch ein wichtiger Faktor werden.

FC Schalke 04: Drexler verrät Besonderheit über Siegtor

Mit etwas Verspätung kam Dominick Drexler nach Abpfiff ans Sky-Mikrofon. Er wollte den Sieg erst noch mit der Mannschaft in der Kabine feiern. „Das sind die Momente, die muss man in der Kabine miterleben“, so Drexler.

In der Nachspielzeit spielte Rodrigo Zalazar einen Zuckerpass auf Drexler. Der 32-Jährige tauchte völlig frei vor Jiri Pavlenka auf, nahm den Ball kurz an und schob ihn dann mit dem rechten Fuß vorbei am Werder-Keeper ins Tor. Das Stadion eskalierte.

„Wir haben fast genau dasselbe Tor – Rodri und ich – in der 2. Liga mal zusammengeschossen. Deswegen muss ich sagen, als er abkappt, wusste ich, dass er ihn spielt“, verriet Drexler bei Sky. Die Automatismen sind da und zahlen sich aus, weiß auch der Siegtorschütze.

„Das kann ein Trumpf werden“

„Mit den Leuten, mit denen man am meisten Connection hat, mit denen man am längsten zusammenspielt, da weiß man genau diese Millisekunde vorher, was er macht. Wie bei der Drehung von Rodri wusste ich: Er guckt jetzt einmal hoch und wenn ich dann die richtige Geschwindigkeit habe, bin ich nicht im Abseits. Am Ende des Tage schießt du so Tore. Das kann ein Trumpf werden“, meint Drexler.

Dafür muss er gegen den FSV Mainz 05 am Freitagabend (5. Mai) aber erst einmal wieder in der Startelf stehen. Nach diesem Mega-Auftritt nach seiner Einwechslung gegen Werder Bremen dürfte das aber nur Formsache sein.