FC Bayern München: Durch Sane-Abgang – diese Transfer-Spur wird immer heißer

Lange Gesichter beim FC Bayern München. Währenddessen in Istanbul: ausgelassene Feierstimmung. Ein neuer Star wird ab kommender Saison für Galatasaray spielen: Der (ab Ende des Monats) Ex-Münchener Leroy Sane, dessen Ankunft in der Türkei Mittwochnacht (12. Juni) von Jubelstürmen begleitet wurde.

In München malt sich ein anderes Bild: Noch vor einigen Wochen waren die Verantwortlichen sehr guter Dinge, Sane halten zu können. Die Verhandlungen standen bereits kurz vor dem Abschluss – ohne endgültigen Erfolg. Sane zieht ablösefrei davon und der FC Bayern München muss sich nun nach einem neuen Flügelstürmer umschauen. Oder ist man etwa schon fündig geworden?

Interesse des FC Bayern München an Williams

Der FC Bayern München zeigt großes Interesse an Nico Williams, einem 22-jährigen Offensiv-Star von Athletic Bilbao. Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund stehen in Kontakt mit Williams‘ Management. Erste Gespräche fanden bereits statt, um einen möglichen Wechsel nach München zu sondieren. Williams gilt als vielversprechende Verstärkung für die Flügel.

Laut „Sky Sport“ hat Williams signalisiert, dass er sich einen Transfer nach München gut vorstellen kann. Doch der FC Bayern München müsste tief in die Tasche greifen: Williams‘ Ausstiegsklausel beträgt 60 bis 65 Millionen Euro. Zudem fordert er ein Jahresgehalt von etwa 20 Millionen Euro brutto.

Es braucht Verstärkung auf dem Flügel

Die Münchner sind an dem Deal dran, allerdings ist der Verhandlungsprozess noch nicht abgeschlossen. In der letzten Saison erzielte Williams 18 Scorerpunkte in 45 Spielen für Athletic Bilbao. Der spanische Nationalspieler hat dort einen Vertrag bis 2027 und durchlief alle Jugendstufen des Vereins.

Nach dem Wechsel von Leroy Sane zu Galatasaray sucht der FC Bayern München gezielt nach Verstärkung auf den Flügelpositionen. Neben Nico Williams steht auch PSG-Talent Bradley Barcola auf der Wunschliste der Münchner. Barcola bleibt der klare Favorit für die sportliche Leitung des Rekordmeisters auf dieser Position.

