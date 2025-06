FC Bayern München: Kehrtwende um FCB-Flirt! Kommt jetzt alles anders?

Die Zukunft von Leroy Sane beim FC Bayern München ist nach wie vor ungewiss, sein Vertrag läuft in wenigen Wochen aus. Dementsprechend muss sich der deutsche Rekordmeister auf einen Abgang gefasst machen – und nach Alternativen Ausschau halten.

Zuletzt kursierten in dieser Causa einige hochkarätige Namen durch die Gazetten: Eberechi Eze, Nico Williams oder auch Bradley Barcola werden immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun könnte sich bei einem Transfer-Flirt eine 180-Grad-Wende anbahnen.

FC Bayern München: Bleibt Williams in Bilbao?

Spätestens seit der EM 2024 hat sich Nico Williams auf das Radar aller europäischen Top-Klubs gespielt. Der Flügelflitzer spielt sowohl in der spanischen Nationalmannschaft als bei Athletic Bilbao groß auf, ein Sommer-Wechsel galt bis zuletzt als sicher. Doch nun könnte diese Theorie ins Wanken geraten.

Auch interessant: FC Bayern München: Transfer vor dem Aus! DIESER Deal droht zu platzen

Denn wie „Estadio Deportivo“ berichtet, soll man in Bilbao gewillt sein, seinen Shootingstar nicht einfach so ziehen zu lassen. Demnach erwägt der Klub aus dem Baskenland, Williams eine saftige Vertragsverlängerung anzubieten. Diese soll nicht nur eine deutliche Gehaltsverbesserung, sondern auch eine Erhöhung der bestehenden Ausstiegsklausel beinhalten. Diese soll derzeit bei gerade einmal 60 Millionen Euro liegen.

Ein letztes Jahr in Bilbao?

Dass sich etwaige Interessenten diese Summe in diesem Sommer zu Nutze machen, dürfte fast schon außer Frage stehen, schließlich ist Williams schon jetzt deutlich mehr wert. Ein Verbleib in Bilbao ist jedoch nicht auszuschließen. Einerseits spielt Bruder Inaki Williams ebenfalls für die Basken, andererseits entschied sich der 22-Jährige schon im vergangenen Sommer entgegen vieler Erwartungen für einem Verbleib in Bilbao.

Dazu kommt: In der kommenden Saison wird Athletic in der Champions League auflaufen. Ein entscheidendes Argument für das Team von Ernesto Valverde? Die kommenden Wochen werden Aufschluss geben.