FC Schalke 04: Keine Zukunft? Führungsspieler könnte zum Problemfall werden

Kündigt sich beim FC Schalke 04 wieder ein Umbruch an? Die Vorbereitung auf die kommende Saison laufen intern bereits – und wieder müssen die Knappen zweigleisig planen. Dabei dürften sich Peter Knäbel und Co. auch die Frage stellen, welche Spieler bleiben sollen und welche gehen können.

Ein komplizierter Fall könnte die Personalie Danny Latza sein. Der Mittelfeldmann des FC Schalke 04 ist zwar immer noch der Kapitän der Mannschaft, aber schon längst kein Stammspieler mehr.

FC Schalke 04: Abfall in der Bundesliga

Er war einer der ersten Spieler, den die Knappen nach dem feststehenden Abstieg 2021 für die Mission Wiederaufstieg vorstellten. Latza, der einst viele Jahre in der Jugend und dann auch bei den Profis von S04 gespielt hatte, sollte seinen Jugendverein wieder nach oben hieven.

Dass man ihm als Neuzugang dann auch das Kapitänsamt verlieh, sprach für sich. Allerdings konnte Latza schon in Liga zwei nur punktuell mithelfen. Über den Verlauf der Saison setzten ihn gleich mehrere Verletzungen immer wieder außer Gefecht. Dennoch hatte auch er seinen Anteil an der Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga.

In der Bundesliga war Latza dann vor allem in der Hinrunde alles andere als unumstritten – oftmals saß er auf der Bank oder kam nur als Joker. Wie geht es im Sommer weiter?

Vertrag läuft noch

Anders als beispielsweise bei einem Simon Terodde, dessen Vertrag ausläuft und der definitiv gehen wird, hat Latza noch bis 2024 Vertrag. Es stellt sich die Frage, ob der FC Schalke 04 mit einem Spieler, der verletzungsanfällig und nicht mehr so ein Standing wie früher hat, weitermachen will.

Entscheidend könnten in diesem Zusammenhang die kommenden Wochen sein. Die letzten Spiele könnten für Latza und Schalke nicht nur entscheidend im Abstiegskampf sein, sondern auch eine Bewerbung für den Spieler, im kommenden Jahr das königsblaue Trikot zu tragen.

Zuletzt stellte Trainer Thomas Reis Latza zwei Spiele in Folge wieder in die Startelf – erstmals seit Januar. Gegen den SV Werder Bremen musste Latza aber schon wieder zurück auf die Bank. Tom Krauß bekam den Vorzug.