FC Schalke 04: Barkok-Hammer nach Suspendierung – kommt jetzt alles anders?

Nach der 0:2-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern gab es rund um S04-Star Aymen Barkok, der erst im Winter zum FC Schalke 04 gewechselt war, große Aufregung. Er hat erst einen provokanten Post veröffentlicht und dann einen Fan auf Snapchat beleidigt. In Folge dessen suspendierte der Revierklub ihn.

Da sein Vertrag ohnehin nach der Saison ausläuft, sind viele Fans davon ausgegangen, dass Barkok nach diesem Eklat kein Spiel mehr für den FC Schalke 04 machen werde. Doch nun könnte alles anders kommen.

FC Schalke 04: Barkok nach Rauswurf wieder dabei

Am Montag (05. Mai) hat S04-Interimscoach Jakob Fimpel sein erstes Profi-Training seit Oktober geleitet. Nach dem Aus von Kees van Wonderen wird der U23-Coach bei den letzten beiden Zweitligapartien in dieser Saison an der Seitenlinie stehen. Bei seinem ersten Training hat er gleich einen Rückkehrer begrüßen dürfen.

Denn nach seiner Suspendierung ist Barkok nun wieder Teil der Mannschaft. Der offensive Mittelfeldakteur trainiert wieder normal mit und ist wieder im Kreise der Mannschaft. Noch in der letzten Woche hatte Sportdirektor Youri Mulder offen gelassen, ob Barkok überhaupt noch einmal zur Mannschaft stoßen wird.

Nun hat man die Suspendierung jedoch schon nach nur einer Woche wieder aufgehoben. Barkok hatte sich öffentlich und intern entschuldigt, seinen Fehler eingesehen haben. Jetzt darf er also wieder mitwirken.

Läuft er doch noch einmal für S04 auf?

Die große Frage, die sich alle Fans nun stellen: Wird Barkok also doch noch einmal für Königsblau spielen? Diese Entscheidung wird Fimpel treffen müssen. Der Interimscoach wird sich die Trainingswoche genauestens ansehen und bewerten, wen er dabei haben möchte und wen nicht.

Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Barkok in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) zumindest wieder Teil des Kaders sein wird. Schließlich hat S04 offensiv nicht allzu viele Optionen – auch wenn Kapitän Kenan Karaman nach seiner Rotsperre zurückkehren wird.