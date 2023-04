FC Schalke 04 auf Sportdirektor-Suche – Top-Kandidat spricht Klartext

Es ist seit vielen Wochen ein ungeklärtes Mysterium beim FC Schalke 04. Wer wird der Nachfolger von Rouven Schröder? Der damalige Sportdirektor hatte sich Anfang Oktober überraschenderweise zurückgezogen – mittlerweile hat er in Leipzig angeheuert.

Seine Stelle ist beim FC Schalke 04 noch immer vakant. Übergangsweise übernahm das Trio Peter Knäbel/Andre Hechelmann/Rene Grotus die Aufgaben. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Nun spricht einer der Top-Kandidaten auf den Posten über die Gerüchte.

Gleich drei Namen fallen immer wieder, wenn es um die Nachbesetzung Schröders bei den Knappen geht. Da wären zum einen Benjamin Schmedes von Vitesse Arnheim und Carsten Wehlmann, der mit dem SV Darmstadt gerade ans Tor zur Bundesliga klopft.

Kandidat Nummer 3 erlebt derzeit ebenfalls einen steilen Aufstieg. Nils-Ole Book schickt sich mit dem SV Elversberg an, den zweiten Aufstieg in Serie zu feiern. Vergangene Saison stieg man in die dritte Liga. Dort rangiert man im Premieren-Jahr auf Platz 1 und träumt nun vom Durchmarsch in die zweite Liga.

„Das werde ich nicht kommentieren“

Kein Wunder also, dass Book derzeit ein gefragter Mann ist und auch immer wieder mit den Gerüchten rund um den FC Schalke 04 konfrontiert wird. Jüngst versuchte auch der „Reviersport„, Book etwas zu entlocken.

Auf die Frage, was da mit den Knappen laufe, antwortet der 37-jährige Sportdirektor: „Das werde ich nicht kommentieren.“ So richtig aus der Reserve will er sich nicht locken lassen. Stattdessen macht er klar: „Mein Fokus liegt zu hundert Prozent auf dem Aufstieg mit der Sportvereinigung Elversberg.“

FC Schalke 04: Wann fällt die Entscheidung?

Es bleibt abzuwarten, wann die Knappen einen Nachfolger präsentiert und welche Aufgabenbereiche im künftig wirklich zukommen. Auch einen konkreten Zeitplan hat S04 bisher für das Vorhaben nicht genannt.

Klar ist allerdings, dass schon bald die Planungen für die neue Saison beginnen müssen – egal ob für die Bundesliga oder eine Etage weiter unten. Derzeit kämpft der FC Schalke 04 noch um den Klassenerhalt.