FC Schalke 04: Ex-Klub hat kein Interesse – Terodde-Rückkehr scheint ausgeschlossen

Simon Terodde wird den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Das haben Verein und Spieler bereits Anfang April offiziell bekannt gegeben. Ungeklärt ist allerdings nach wie vor die Frage: Wo spielt der Angreifer in der nächsten Saison?

Aktuell wird Simon Terodde mit Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster in Verbindung gebracht, aber auch Ex-Klub Fortuna Düsseldorf galt als möglicher Abnehmer. Das hat sich allerdings wohl vorerst erledigt, denn offenbar besteht kein Interesse am Schalke-Star.

FC Schalke 04: Terodde-Rückkehr zu Fortuna ausgeschlossen?

Er ist Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, hat sein Können jetzt schon bei mehreren Vereinen unter Beweis gestellt und gilt als Aufstiegsspezialist – Simon Terodde wäre für jeden Zweitligisten eine echte Bereicherung, sollte man meinen. Denn bei Fortuna Düsseldorf besteht offenbar kein Interesse daran, den 35-Jährigen zurückzuholen.

2009 lief Terodde in jungen Jahren mal eine halbe Saison für Fortuna Düsseldorf auf. Damals wurde er vom MSV Duisburg an die Fortuna ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Von Erfolg gekrönt war die Leihe aber nicht. In neun Einsätzen erzielte der Stürmer gerade mal ein einziges Tor.

Jetzt könnte er zu Fortuna Düsseldorf zurückkehren und dem Klub aus der Landeshauptstadt beim Projekt Aufstieg helfen, doch daraus wird wohl nichts. Laut einem Bericht der „Rheinischen Post“ ist eine ablösefreie Verpflichtung von Simon Terodde für die Fortuna keine Option. Der Name würde dort in der Führungsetage nicht einmal diskutiert werden. An den Gerüchten um eine Rückkehr ist also offenbar nichts dran.

Wohin zieht es Terodde?

Wohin es Terodde nach Saisonende zieht, ist damit weiterhin offen. Es soll ein Verein aus NRW werden – und am besten in den zwei höchsten deutschen Spielklassen. Düsseldorf, Paderborn, Bielefeld oder vielleicht Bochum? Noch ist keine Entscheidung gefallen.