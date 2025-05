FC Schalke 04: Trainer-Beben nimmt kein Ende – und wird für S04 zum großen Problem

Was ist nur los im deutschen Profi-Fußball? Aktuell scheint kaum ein Trainer Gewissheit zu haben, ob er morgen noch bei seinem Verein angestellt. Beim FC Schalke 04 erwischte es Kees van Wonderen letztlich zwei Spiele vor Saisonende.

Doch damit ist er nicht allein gewesen. Auch in Köln, Münster, Kaiserslautern oder Hannover flogen die Trainer reihenweise raus. Zahlreiche Vereine aus den ersten beiden Ligen suchen im Sommer (oder schon jetzt) nach neuen Trainern. Und das könnte für den FC Schalke 04 zu einem großen Problem werden.

FC Schalke 04: Zahlreiche Vereine suchen

Der 32. Spieltag forderte in den ersten beiden Ligen zwei weitere Trainer-Opfer. Der 1. FC Köln entließ nach einem weiteren Patzer im Aufstiegsrennen seinen Coach Gerhard Struber, bei Bundesligist Wolfsburg musste Ralph Hasenhüttl nach einem 0:4 in Dortmund seinen Hut nehmen.

Damit steigt die Zahl der Vereine, die nach der Saison nach aktuellem Stand einen neuen Trainer suchen, auf sieben! Neben Köln und Wolfsburg sind natürlich der FC Schalke 04 sowie Preußen Münster, SC Paderborn, Hannover 96 und auch RB Leipzig betroffen. Sie alle haben derzeit nur Interimstrainer bis Saisonende oder die Trennung nach Saisonende ist schon offiziell.

Problem für S04-Suche?

Und das könnte für die Knappen zu einem knallharten Problem werden. Denn der (deutschsprachige) Trainermarkt ist in diesem Sommer umkämpft wie nie. Nicht ausgeschlossen, dass sich spätestens nach Saisonende weiterer Trainer in Richtung FC Arbeitsamt verabschieden.

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer müssen die Knappen entweder einen Kandidaten finden, den die anderen nicht wollen – oder andere Vereine ausstechen. Und genau letzteres Szenario bereitet Sorgen. Denn für Trainer hat der Verein an Strahlkraft verloren. Wer will sich in die Höhle des Löwen wagen, wenn er auch andere Optionen hat?

Zudem kann der FC Schalke 04 auch finanziell schon lange nicht mehr mithalten. Zwar darf Sportvorstand Frank Baumann wohl auch einen Trainer gegen Ablöse holen (hier mehr dazu erfahren), doch in Sachen Gehalt dürften andere Klubs aus Bundesliga und 2. Liga mehr bieten.