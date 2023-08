FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Wechsel von S04-Flirt ist jetzt endgültig fix

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Transfer ist offiziell

Dienstag, 10.54 Uhr: Die Entscheidung bei einem S04-Flirt ist gefallen. Hier alle Infos dazu.

Keiner will Salif Sané

Montag, 7. August, 13.44 Uhr: Bei Salif Sané deutet immer mehr auf ein tragisches, vorzeitiges Karriereende hin. Auch die jüngste Transfer-Spur lief ins Leere. Der Ex-S04-Star ist seit über einem Jahr vereinslos. Alle Infos hier.

Churlinov-Rückkehr zu S04?

Sonntag, 06. August, 12.30 Uhr: Ein Name ist in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in Verbindung mit S04 gefallen: Darko Churlinov. Kommt es zu einer Rückkehr? Sportdirektor Andre Hechelmann macht eine klare Ansage.

Transfer-Erfolge trotz leerer Kassen

Samstag, 05. August, 10.03 Uhr: Die finanziellen Mittel des FC Schalke 04 sind stark gebündelt. Dank einer bestimmten Strategie gewinnt man die Wunschspieler trotzdem für sich.

Neuzugang packt über Transfer aus

21.05 Uhr: Ein Neuzugang des FC Schalke 04 packt über seinen Wechsel pikante Details aus. Hier alle Infos.

Ex-Star findet neuen Verein

Freitag, 04. August, 13.25 Uhr: Seine Zeit auf Schalke war nicht sonderlich erfolgreich. Nach nur einem Jahr hat er den S04 wieder verlassen. Nun hat der Ex-Star einen neuen Klub gefunden. Mehr Informationen dazu hier!

Rückkehr? Entscheidung bei Ex-S04-Star steht bevor

22.19 Uhr: Kommt es doch noch zu einer spektakulären Rückkehr beim FC Schalke? Bei einem Ex-S04-Star steht eine Entscheidung bevor. Hier mehr dazu.

S04 holt Offensiv-Talent vom FCB

Donnerstag, 03. August, 12.55 Uhr: Königsblau hat kurz vor dem zweiten Spieltag einen weiteren Neuzugang präsentiert. Yusuf Kabadayi verstärkt den S04 und könnte schon am Samstag im Kader stehen. Mehr Informationen hier!

S04-Star verlässt Königsblau endgültig

Dienstag, 01. August, 14.17 Uhr: Ein Spieler, der schon in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, hat nun den S04 verlassen. Es geht wohl zu einem Liga-Konkurrent. Mehr dazu hier!

Ex-S04-Star hat wohl neuen Klub gefunden

19.44 Uhr: Ein nicht gerade erfolgreiches Jahr mit dem FC Schalke 04 bleibt das einzige königsblaue für Maya Yoshida. Das steht schon länger fest. Nach einem Monat Vereinslosigkeit scheint der Japaner jetzt einen neuen Klub gefunden zu haben. Hier die Infos.

Transfer auf den Zielgeraden

12.42 Uhr: Der nächste Deal ist auf den Zielgeraden. Sogar der Klubpräsident hat es bestätigt. Hier alle Einzelheiten.