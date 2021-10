FC Schalke 04: Bundesliga-Star will DESHALB nicht zum S04 – „Nicht mit meinem Gewissen vereinbar“

Obwohl die Transferperiode bereits zu Ende war, verpflichtete der FC Schalke 04 danach den vereinslosen Marc Rzatkowski. Auf dem Markt sind auch weitere Spieler, die ohne Verein sind.

Einer von ihnen ist der der Mittelfeldspieler Gonzalo Castro, der einen möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 ausschließt.

FC Schalke 04: Bundesliga-Star will DESHALB nicht zum S04

Der Routinier ist seit seinem Vertragsende im vergangenen Juli beim VfB Stuttgart auf Vereinssuche. Dass der ehemalige deutsche Nationalspieler noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden hat, liegt auch wohl an seinen Anforderungen.

Goncalo Castro (r.) schließt einen Wechsel zum FC Schalke 04 aus. Foto: IMAGO / Poolfoto

Wie die „Bild“ berichtet kommen so einige Vereine kategorisch nicht infrage. Castro will seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie grob in den Raum Leverkusen vorlegen. Ein neuer Verein dürfte dann nur noch maximal 200 Kilometer von der Stadt entfernt sein.

Zudem müsste das Gesamtpaket beim neuen Klub sportlich reizvoll sein. Im Sommer habe sich der 34-Jährige angeblich vorstellen können, als Backup bei Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen spielen zu können. Jedoch kam ein Deal nicht zustande.

Castro: Wegen BVB-Vergangenheit kein Wechsel zu Schalke

Ein Transfer zum FC Schalke 04 oder zum 1. FC Köln kommen überhaupt nicht in Frage. Da es sich bei diesen Klubs um die Erzrivalen seiner ehemaligen Vereine handelt, könne er dies „nicht mit seinem Gewissen vereinbaren“.

In den vergangenen Monaten gab es laut der Zeitung zahlreiche Interessenten, die den 409-fachen Bundesliga-Spieler gerne verpflichtet hätten, allerdings haben die seine Kriterien nicht erfüllt. Castro genieße indes bewusst das Privileg, „wählerisch zu sein“.

Der Ex-BVB-Profi will laut der „Bild“ seine Karriere beenden, sollte er bis zur Winterpause nicht fündig werden. Castro hatte im Sommer nach drei Jahren in Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr erhalten, obwohl er nach eigener Aussage gerne verlängert hätte. (oa)