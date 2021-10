FC Schalke 04: Luxusproblem – ist für IHN kein Platz mehr im Team?

Nach dem Stotterstart scheint der FC Schalke 04 allmählich in der 2. Bundesliga angekommen zu sein. Nach neun Spieltagen belegt das Team von S04-Trainer Dimitrios Grammozis mit 15 Punkten den vierten Tabellenplatz – drei Zähler hinter Spitzenreiter St. Pauli.

In den vergangenen Spielen scheint sich auch die sonst so wacklige Abwehr der Königsblauen stabilisiert zu haben. Zwei Treffer kassierte der FC Schalke 04 lediglich in den letzten vier Pflichtspielen. Grund dafür dürfte auch Leihgabe Ko Itakura sein, der es einem baldigem Rückkehrer wohl schwer machen wird.

FC Schalke 04: Abwehr stabilisiert sich langsam

Beim 3:0 gegen Ingolstadt bewies Itakura, warum die Schalker ihn im Sommer von Manchester City ausgeliehen haben. Der Japaner ließ im Verbund mit Marcin Kaminski und Malick Thiaw hinten nichts anbrennen und zeichnete sich vor allem durch robuste Zweikämpfe und Grätschen aus.

FC Schalke 04: Was macht Grammozis, wenn Salif Sané zurückkehrt? Foto: IMAGO / Sven Simon

Auch das Publikum in der Veltins-Arena und die Fans Zuhause auf der Couch honorierten die starke Leistung des Innenverteidigers. Auch Salif Sané wird wohl vermutlich ganz genau hingeschaut haben, was sein „Ersatz“ so geleistet hat. Der Senegalese verletzte sich im Trainingslager in Mittersill im Sommer am Knie und fiel seitdem aus.

Mittlerweile nimmt Sané wieder an Teilen des Teamtrainings teil. Wann es zu einer Rückkehr kommt, ist aktuell nicht klar. Aber ob der 30-Jährige dann überhaupt ein Platz im S04-Team haben wird?

FC Schalke 04: Was macht Grammozis bei Sané-Rückkehr?

Schließlich machten Itakura, Thiaw und Kaminski ihre Arbeit zuletzt ordentlich und hatten einen großen Teil dazu beitragen, dass Schalke in drei der vergangenen vier Begegnungen ohne Gegentor blieb.

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

07.10.: VfB Lübeck (18 Uhr/Testspiel)

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

29.10.: 1. FC Heidenheim (18:30 Uhr)

Sollte Sané wieder zurückkehren, hätte Grammozis ein echtes Luxusproblem. Die S04-Fans haben schon ihre Vorstellung einer möglichen Aufstellung, wenn Sané dann wieder fit ist. „Sané in die Innenverteidigung und Itakura dafür einen vor ins Mittelfeld neben Latza. Könnte sich sehen lassen“, schreibt ein Schalke-Fan auf Twitter.

FC Schalke 04: Gibt es für Sané überhaupt ein Vorbeikommen an Itakura, Thiaw und Kaminski? Foto: IMAGO / RHR-Foto

Tatsächlich kann Itakura auch im defensiven Mittelfeld spielen. Ob Grammozis allerdings was an der gerade so gut funktionierenden Abwehrkette ändern wird, bleibt zu bezweifeln. Somit müsste sich Sané nach seiner langen Verletzung wohl erstmal auf der Bank Platz nehmen und auf seine Chance hoffen. (oa)