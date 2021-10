FC Schalke 04: Fans feiern Youngster nach bärenstarkem Auftritt – „Mit Abstand der beste Mann“

Bekommt er jetzt auch in der zweiten Liga seine große Chance? Während der Länderspielpause testete der FC Schalke 04 am Donnerstag gegen den VfB Lübeck.

Beim 2:0-Sieg des FC Schalke 04 ragte ein Youngster besonders heraus. Die Fans überschütteten in anschließend mit Lob.

FC Schalke 04: Talent spielt sich in den Fokus

Erst vor einigen Tagen unterschrieb Henning Matriciani einen Profivertrag bei den Königsblauen. Bis 2024 bindet S04 den gebürtigen Lippstädter. Bereits vorher trainierte er allerdings in der ersten Mannschaft mit.

Matriciani konnte überzeugen. Foto: imago images/RHR-Foto

Gegen Lübeck durfte er sich in der Innenverteidigung erstmals über 90 Minuten beweisen – und konnte dabei ordentlich Pluspunkte sammeln. Schalke stand hinten sicher und Matriciani fand anschließend ein positives Fazit.

„Ich freue mich einfach nur, zu spielen. Ich will mich zeigen, Gas geben und fürs Team da sein. Es hat sich super angefühlt“, erklärte der 21-Jährige nach Abpfiff.

S04-Fans kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus

Auch die Anhängerschaft des S04 machte er mit seinem Auftritt auf sich aufmerksam. In den sozialen Netzwerken sammelten sich haufenweise lobende Kommentare. „Matriciani mit Abstand der beste Mann auf dem Platz“, meint ein Fan auf Twitter.

Matriciani Beckenbauer — mouliño (@einenaufhoch) October 7, 2021

„Er war ehrlich stark“, war ein anderer begeistert. Ein weiterer Fan zog gar einen ehrfürchtigen Vergleich: „Matriciani Beckenbauer“, kommentierte er in Anlehnung an den deutschen Fußball-Kaiser.

Matriciani bald auch in Liga 2 gesetzt?

Mit dem Spiel gegen Lübeck dürfte Matriciani auch bei Trainer Dimitrios Grammozis einige Pluspunkte gesammelt haben. Steht er demnächst auch in der Liga in der Startelf?

Nach der Länderspielpause tritt der FC Schalke 04 bei Hannover 96 an. Ansprüche auf einen Platz in der Innenverteidigung wollte der Youngster nicht stellen. Stattdessen meint er: „Das wird ein ganz schweres Spiel, in dem wir alles geben müssen, um es zu gewinnen.“ (mh)