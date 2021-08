BVB und Pokalgegner mit fiesem Seitenhieb gegen Dortmund-Konkurrenten – „Wir helfen beim Zählen“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Da scheinen sich zwei Vereine gefunden zu haben. Auf dem Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal muss der BVB in der zweiten Runde am FC Ingolstadt vorbei. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.

Gegen den Zweitligisten ist der BVB wenig überraschend der große Favorit. Doch die Schanzer wittern ihre Chance auf die Sensation. Kurz nach der Auslosung erlaubten sich die Ingolstädter einen fiesen Seitenhieb gegen einen Konkurrenten von Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben stiegen sofort mit ein.

BVB und Ingolstadt machen sich über Wolfsburg lustig

Es ist schon jetzt der „Running Gag“ der laufenden Pokalsaison: der Wechselfehler des VfL Wolfsburg in der ersten Runde gegen Preußen Münster. Trainer Mark van Bommel nahm in der Verlängerung des Spiels seinen sechsten Spielerwechsel vor.

-----------------------------------

Die Partien der zweiten Runde im Überblick:

Preußen Münster - Hertha BSC Berlin

Waldhof Mannheim - Union Berlin

VfL Osnabrück - SC Freiburg

SV Babelsberg - RB Leipzig

1860 München - Schalke 04

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

Mainz 05 - Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

Bayer Leverkusen - Karlsruher SC

----------------------------------

Weil allerdings nur fünf Wechsel erlaubt sind, wurde die Partie am grünen Tisch für Preußen Münster gewertet. Auf den derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga prasselt seitdem Hohn und Spott ein.

Während die Wolfsburger bei der Auslosung am Sonntagabend also nicht mit von der Partie waren, mussten die Ingolstädter fast bis zum Ende warten, ehe ihr Los feststand. Am 26. oder 27. Oktober geht es nach Dortmund.

--------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Fans in Sorge – verliert der BVB den nächsten Mittelfeld-Motor?

Borussia Dortmund: Zorc hat es satt – DAS kann der BVB-Sportchef nicht mehr hören

Borussia Dortmund: Wilde Transfer-Gerüchten um BVB-Star – jetzt spricht ER Klartext: „Offensichtlicher Unsinn“

-----------------------------------

Um gegen den amtierenden Pokalsieger bestehen zu können, haben sich die Ingolstädter bereits einen Plan zurechtgelegt. Bloß kein Wechsel-Fehler & dann stehen die Chancen ja überragend…“, twitterte der Klub in Anlehnung an den VfL-Fauxpas.

Wir helfen beim Zählen, ok? 🤞 https://t.co/FfYGOWn8Jl — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2021

Borussia Dortmund nahm den Ball nicht minder ironisch auf und bot sich als Regelhüter an. „Wir helfen beim Zählen, ok?“, fragte der BVB nach. „Danke, wir hatten echt schon Bommel.. äh Bammel. Bis bald!“, lautete die Antwort der Ingolstädter.

BVB-Fans belustigt über Seitenhieb

Dass sich die Fußballvereine auf Twitter öfter mal eins auswischen, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die Fans waren dennoch erheitert. „Haha, sehr sympathisch“, kommentierte eine BVB-Fan bei den Ingolstädtern. „Ü-BER-RA-GEND“, meinte ein anderer. (mh)