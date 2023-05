FC Schalke 04: Knäbel denkt nach Abstieg sofort an Drama zurück – „Für mich ist es speziell“

Nach nur einem Jahr in der Bundesliga muss der FC Schalke 04 wieder runter. Königsblau muss den zweiten Abstieg innerhalb von drei Jahren einstecken.

An die Jagdszenen nach dem Spiel gegen Bielefeld 2021 werden sich die meisten Anhänger des FC Schalke 04 noch gut erinnern – dieses Mal erlebte S04 das komplette Gegenteil, was auch Sportvorstand Peter Knäbel sofort bemerkte.

FC Schalke 04: Versöhnlicher Knäbel: „Für mich ist es speziell“

Statt Schmähgesängen und Pfiffe gab es Anfeuerungsrufe und Applaus nach Abpfiff. Die Fans honorierten den aufopferungsvollen Kampf der S04-Stars und hegten keinen Groll gegen ihre Spieler. Für Knäbel eine tolle Sache.

+++ FC Schalke 04 muss wieder runter – Reaktion der Fans ist beeindruckend: „Traurig, aber auch so stolz“ +++

Der Sportvorstand erinnert sich nämlich sofort an seiner Erfahrung von 2021. Bei Sky sagte er: „Für mich ist es speziell. Ich komme aus der Erfahrung Bielefeld. Da stand ich vor einem leeren Stadion mit einem ganz traurigen Abschied. Mit 14 Punkten, chancenlos. Jetzt stehe ich hier, wir sind Tabellenachter in der Rückrunde, haben eine wahnsinnige Aufholjagd in der Rückrunde erlebt. Wir haben alles rausgehauen. Von daher ist es für mich ein völlig anderes Erlebnis.“

Mehr News:

Den Abstieg in die 2. Bundesliga ordnete er bei Sky so ein: „Das erste Gefühl ist sportliche Enttäuschung. Auf der anderen Seite empfinde ich Stolz. Stolz auf die Truppe, was in dieser Zeit entstanden ist. Das sieht man an der Reaktion der Fans. Von daher ist es sehr gemischt. Aber natürlich haben wir jetzt einen sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen.“