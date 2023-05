FC Schalke 04 abgestiegen – diese Bilder zeigen den wahren Charakter der Fans

Der FC Schalke 04 ist wieder abgestiegen – doch die Reaktion der Fans fiel ganz anders als noch beim Abstieg vor zwei Jahren.

Jagdszenen, Pfiffe, Schmählieder – davon war nach Abpfiff überhaupt nichts zu spüren. Stattdessen standen die Fans wie eine Einheit hinter der Mannschaft und klatschten unter Tränen ihren Stars zu.

FC Schalke 04: Fans stehen hinter der Mannschaft

Das Stadion verließ nach der 2:4-Pleite gegen RB Leipzig und dem besiegelten Abstieg kein Schalker. Sie blieben in der Kurve, sangen ihre Lieder und klatschten ihren Stars noch Beifall. Groll hegt nach dem Abstieg keiner.

Frust und Enttäuschung, aber auch Stolz bei den Fans des FC Schalke 04 auf die Leistung ihrer Mannschaft. Foto: IMAGO/Eibner

Alle wussten vorher, wie schwer der Klassenerhalt werden würde. Und: Die Schalker Mannschaft hat gekämpft bis zum Ende – doch leider hat es nicht gereicht. Auch in der 2. Bundesliga werden die Fans ihrem FC Schalke 04 überall hin folgen.

Schalker Abstieg besiegelt

Am Ende verlor der FC Schalke 04 mit 2:4 in Leipzig, kämpfte sich aber immerhin nach einem 0:2-Rückstand noch auf 2:2 zurück. Mit einem Sieg hätte der FC Schalke 04 es am Ende in die Relegation geschafft. Der VfL Bochum siegte souverän mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen, Stuttgart spielte Remis gegen Hoffenheim. Damit hätte Schalke noch an den Stuttgartern vorbeiziehen können.

Der FC Schalke 04 muss nach nur einem Jahr in der Bundesliga wieder runter in die 2. Bundesliga. Für die Fans trotz aufopferungsvollem Kampf natürlich ein Schlag ins Gesicht. Trotzdem ist S04 die Unterstützung der Fans sicher.