FC Schalke 04 muss wieder runter – Reaktion der Fans ist beeindruckend: „Traurig, aber auch so stolz“

Wut, Trauer, Enttäuschung, aber auch Stolz – die Fans des FC Schalke 04 befinden sich nach dem erneuten Abstieg in einem heftigen Gefühlschaos. Trotz Gang in Liga zwei stehen die Anhänger dieses Mal aber wie eine Einheit hinter der Mannschaft.

Im Netz sind fast ausschließlich positive Kommentare zum Abstieg des FC Schalke 04 zu lesen. Die Fans sind stolz auf die Aufholjagd und den Charakter der Mannschaft.

FC Schalke 04: Fans stolz aufs Team

Zahlreiche Reaktionen waren bei Twitter nach der 2:4-Pleite gegen Leipzig und dem besiegelten Abstieg zu lesen. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Wir feiern zusammen. Wir gehen zusammen unter. Was bleibt ist meine Liebe zu dir. Wir kommen wieder“

„Ich bin so traurig, aber auch so stolz auf euch. Es war ein schönes Jahr Bundesliga…“

„Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Wir kommen wieder“

„Stolz auf die Jungs und die Bank“

„Nächstes Jahr wieder zusammen – haben alles gegeben.“

„Tut unfassbar weh, aber ich bin soooo stolz auf die Mannschaft und auf unsere Leistung in der Rückrunde. Keiner hat erwartet, dass wir am letzten Spieltag überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben und so bitter das jetzt auch ist, wir kommen immer wieder“

„Danke für eine geile Rückrunde. Danke für den Kampf und Willen! Ich liebe euch. Und ich bin stolz“

Schalke muss wieder runter

Der FC Schalke 04 steigt nach einem Jahr in der Bundesliga wieder ab. Gegen RB Leipzig verlor Königsblau am Ende mit 2:4. Ein Sieg hätte Schalke zur Relegation gereicht, weil Stuttgart patzte. Mit drei Punkten wären man noch an den Schwaben vorbeigezogen. Bochum siegte derweil souverän mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen.