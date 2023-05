Leipzig – Schalke 04: RB sorgt bei S04-Fans DAMIT für heftige Wut – „Ekelhaft“

Endspiel in Leipzig! Mit geringen Erfolgsaussichten reisen die Knappen zum Spiel Leipzig – Schalke 04 nach Ostdeutschland. Damit am letzten Spieltag gar der direkte Klassenerhalt gelingt, braucht es ein kleines Wunder. Und doch haben die Anhänger die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Zahlreich unterstützen sie ihren Klub bei der (vorerst) letzten Auswärtsreise der Saison zu Leipzig – Schalke 04. Doch vor Anpfiff sorgt Gegner RB Leipzig bei den S04-Fans für mächtig Wut. Grund sind Karten für das Spiel.

Leipzig – Schalke 04: Keine Karten mehr?

Die Schalker Fan-Invasionen sind eine der Geschichten dieser Saison. So ausweglos die Lage des Klubs erschien, die Fans kamen immer mit – auch zu Auswärtsspielen. Über 10.000 Fans waren es beispielsweise in Hoffenheim. So machten die königsblauen Anhänger auch die Auswärtsreisen zu Heimspielen.

Darauf hatten immer mehr Gegnervereine wenig Lust. Meist deckten sich die Fans des FC Schalke 04 im freien Vorverkauf ein. Umso bitterer die Nachricht vor der Partie Leipzig – Schalke 04: Die Heimmannschaft bot einen solchen nicht an – weil angeblich alle Tickets schon vergriffen seien (hier alle Infos).

Überraschende Wende

Umso überraschender war dann die Nachricht, welche RB am Samstag knapp drei Stunden vor Anpfiff dieser so wichtigen Partie sendete: Kurzfristig waren doch noch Tickets zu bekommen. Allerdings schränkte Leipzig gleich ein: Diese können durch Fangruppen und RB-Fans gekauft werden. Wer es mit Schalke hält, geht leer aus.

Diese Aktion brachte bei den S04-Fans das Fass zum Überlaufen. Sie fühlen sich von den Leipzigern verschaukelt. „Eine weitere Stufe der Lächerlichkeit ist erreicht“, kommentierte ein Fan. „Das ist also euer vorher angepriesenes Ausverkauft. Verstehe“, meinte ein anderer ironisch. „Ekelhaft, schon immer gewesen“, meinte ein dritter.

Leipzig – Schalke 04: Fanansturm?

Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass deutlich mehr Fans des FC Schalke 04 im Stadion sein werden, als es den Leipzigern lieb ist. „Sky“ berichtete Stunden vor Anpfiff, dass sich rund 8.000 Fans auf den Weg gemacht hätten.

Unabhängig davon müssen die Gäste bei Leipzig – Schalke 04 dringend Punkte holen. Ein Unentschieden würde bei einer Bochumer Niederlage zur Relegation reichen. Mit einem Sieg wäre auch der direkte Klassenerhalt noch drin.