FC Schalke 04: Heimspiel in Hoffenheim! S04-Fans rennen TSG die Bude ein

Wenn der FC Schalke 04 am 27. Spieltag bei der TSG Hoffenheim zu Gast ist, dürfen sich die S04-Kicker auf eine riesige Unterstützung freuen. Im Internet hat sich die Schalke-Community bereits für ein „Heimspiel“ in Hoffenheim versammelt. Noch heute suchen unzählige Fans Karten.

Doch wie viele Fans des FC Schalke 04 reisen wirklich zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim am 09. April? DERWESTEN hat bei der TSG Hoffenheim nachgefragt.

FC Schalke 04: Fan-Invasion! SO viele S04-Fans fahren nach Hoffenheim

30.150 Zuschauer passen in die PreZero Arena in Sinsheim. Bislang lag die Auslastung des Stadions bei 76 Prozent. Gegen Schalke, das steht jetzt schon fest, wird die Arena zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauft sein. Alle Tickets sind bereits vergriffen.

Im Internet gibt es noch immer Schalke-Fans, die verzweifelt nach einer Karte suchen. 2866 Zuschauer passen in den Gästeblock rein, doch auch die umliegenden Plätze werden wohl von den Schalke-Anhängern eingenommen.

Auf Anfrage von DERWESTEN teilte die TSG Hoffenheim mit: „Wir gehen von rund 9000 Gästefans aus.“ Es ist aber gut möglich, dass es über 10.000 Schalke-Fans werden. Genau wird man das erst am Spieltag sehen. Bereits beim Auswärtsspiel in Augsburg waren es 10.000 Anhänger.

Schon jetzt steht aber fest: S04 kann sich über ein Heimspiel in Hoffenheim freuen. Die Stehplatztribüne der Hoffenheimer fast nämlich nur 6.750 Plätze – damit ist Schalke, was die „aktiven“ Fans angeht, schon mal in der Überzahl.

S04-Anhänger sind Schalkes großer Trumpf

Besondere Regeln für Gästefans gibt es nicht. Anders als beim Derby in Bochum dürfen auch Gäste mit Fanbekleidung in den neutralen Blöcken sitzen. Was allerdings wie überall verboten ist, sind Gästefans im Heimbereich (Block O-V). Gerüchten zufolge sollen S04-Anhänger sogar dort versucht haben, an Karten zu kommen.

Die unglaubliche Motivation und Unterstützung der Anhängerschaft bleibt für den FC Schake 04 ein großes Trumpf. Gegen die TSG Hoffenheim könnte das für Schalke zum Vorteil werden.