FC Schalke 04 atmet auf – Horror-Szenario ist vom Tisch

Nur zu gerne hätte der FC Schalke 04 an diesem Samstag (4. Mai) nachgelegt und den Klassenerhalt vorzeitig klargemacht. Weil das Stadion an der Bremer Brücke allerdings gesperrt wurde, verbrachte der FC Schalke 04 „auf der Couch“ und konnte nur zu sehen, was die Konkurrenz macht.

Groß war die Sorge, dass der Druck auf Schalke nach diesem Wochenende deutlich größer ist. Dazu kam es jedoch nicht, es lief alles für S04. Der FC Schalke 04 kann jetzt nur noch theoretisch direkt in die 3. Liga absteigen.

FC Schalke 04: Direkter Abstieg quasi vom Tisch

Am Samstagmittag waren in der 2. Bundesliga mit Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig gleich zwei direkte Konkurrenten im Einsatz. Ursprünglich sollte auch der FC Schalke 04 beim VfL Osnabrück zu Gast sein, doch wegen Mängel am Stadion wurde die Bremer Brücke gesperrt und das Spiel nach langem Hin und Her auf Dienstag (7. Mai) verlegt.

Gespannt sah Schalke also zu, was die Konkurrenz macht. Und zunächst dürften sich bei den Verantwortlichen die Nackenhaare aufgestellt haben. Sowohl Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC als auch Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth gingen früh in Führung.

Konkurrenz spielt für Schalke

Es sollte sich für S04 aber doch noch alles zum Guten wenden. Hansa Rostock verspielte der Führung gegen den KSC innerhalb von wenigen Minuten und ging am Ende ohne Punkte vom Platz. Braunschweig gab eine 2:0-Führung aus der Hand, sicherte sich am Ende in Unterzahl noch einen Zähler.

Durch die Pleite von Hansa Rostock hat Schalke weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, hinzu kommt ein um 15 Tore besseres Torverhältnis. Damit kann Schalke, das selbst sogar noch drei Spiele hat, nur noch theoretisch bis auf Platz 17 abrutschen. Der Vorsprung auf Braunschweig beträgt zwei Punkte. Schalke bleibt vorerst auf Rang 12.