FC Schalke 04: Er trainiert schon beim S04! Schallenberg wirbt für Neuverpflichtung

Nach einem zuletzt klar erkennbaren Aufwärtstrend steht der FC Schalke 04 vor dem letzten Spieltag vor einem halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss. In Fürth will Königsblau den zehnten Platz verteidigen. Hinter den Kulissen laufen aber längst die Planungen für die kommende Saison.

Kickt ein möglicher Neuzugang bereits bei S04 mit? Mit Amin Younes steht aktuell ein ehemaliger deutscher Nationalspieler auf dem Schalker Trainingsplatz. Der 30-Jährige war zunächst eigentlich als Trainingsgast für die U23 des S04 eingeplant, darf sich nun jedoch bei den Profis empfehlen. Kommt es nun zu einem festem Engagement?

FC Schalke 04: Mitspieler schwärmt von Trainingsgast Younes

Geht es nach Ron Schallenberg, scheint eine Festanstellung von Younes nicht unwahrscheinlich: „Ich glaube, mit seinen kleinen und wendigen Bewegungen ist er ekelig zu verteidigen. Er macht einen guten Eindruck“, so Schallenberg gegenüber „Bild“ über den Flügelspieler, der zuletzt in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq kickte. Zuvor spielte Younes unter anderem in Neapel, Amsterdam und Frankfurt.

Schallenberg weiter: „Amin hat in seiner Karriere schon nachgewiesen, dass er Qualität hat, auch in den zwei Trainingstagen hier bei uns. Ich kannte ihn vorher gar nicht persönlich. Er ist ein super Typ, sehr angenehm in der Kabine und auch auf dem Platz“, so Schalkes Sechser gegenüber „Bild“.

Geraerts macht Younes Hoffnung auf langfristigen Verbleib auf Schalke

Was ebenfalls für eine Verpflichtung von Amin Younes spricht: Ben Manga, Schalkes neuer Kaderplaner, lotste Younes im Herbst 2020 bereits zu Eintracht Frankfurt, für die Manga damals noch arbeitete.

Auch S04-Coach Karel Geraerts machte Younes schon Hoffnung auf eine Verpflichtung: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass er einen Vertrag bekommt“, so Geraerts gegenüber dem „Kicker“. Die Schalker Fans dürfen also gespannt bleiben, ob der ehemalige Nationalspieler auch langfristig beim Revierklub bleibt.