FC Schalke 04: Wenn S04 drin bleibt, muss Reis blechen – der kuriose Grund

Sie taumeln, aber noch sind sie nicht gestürzt. Der FC Schalke 04 hat am letzten Spieltag noch eine Mini-Chance, um sich zumindest in die Relegation zu retten. Dafür muss man in Leipzig allerdings mindestens einen Punkt holen und auf Schützenhilfe hoffen.

Egal wie – um am Ende in der Bundesliga zu bleiben, würden die Fans des FC Schalke 04 vermutlich sogar persönliche Gegenstände opfern oder verkaufen. Sollte der Klassenerhalt gelingen, müsste Trainer Thomas Reis jedenfalls ordentlich blechen.

FC Schalke 04: Reis gegen Ex-Klub

Das Saisonfinale der Bundesliga treibt die Spannung auf die Spitze. Nicht nur der Meisterkampf, auch der Klassenerhalt wird am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr entschieden. Und die Knappen stecken tief drin im Abstiegsstrudel.

Die harten Fakten: Mit 31 Zählern liegt der FC Schalke 04 je einen Punkt hinter dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart. Mit einem Unentschieden in Leipzig und einer Bochumer Niederlage könnte man immerhin in die Relegation springen. Ein Sieg könnte gar zum direkten Klassenerhalt im Fernduell mit dem Ex-Klub von Thomas Reis reichen.

Kuriose Reis-Klausel

Genau dieser ist es auch, an den Reis offenbar Kohle bezahlen müsste, sollte er mit seiner jetzigen Mannschaft drin bleiben. Die „Bild“ berichtet von einer kuriosen Klausel des Trainers vom FC Schalke 04.

Reis war in der Hinrunde nach seiner Beurlaubung in Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Dafür musste S04 allerdings eine Ablöse bezahlen. Einen Teil davon übernahm Reis selbst. 70.000 Euro überwies er bereits an den VfL. Sollte es mit dem Klassenerhalt (egal ob direkt oder in der Relegation) klappen, würden demnach weitere 30.000 Euro fällig.

FC Schalke 04: Fans reisen mit

Auf eins können sich die Königsblauen in jedem Fall verlassen: die eigenen Fans. Auch in Leipzig werden wieder gut 8.000 Anhänger erwartet, die ihre Mannschaft lautstark anfeuern wollen.

Die kleine Resthoffnung auf das mögliche Wunder besteht weiterhin. Sollte es am Ende doch reichen, dürfte es Thomas Reis auch ziemlich egal sein, dass er eine große Überweisung tätigen muss.