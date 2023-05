FC Schalke 04: Schock-Nachricht von Leih-Spieler! Knäbel: „Sehr bitter“

Während der FC Schalke 04 in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, geht es für Florian Flick und den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg. Nun aber die bittere Nachricht: Flick kann am letzten Spieltag nicht mehr mitwirken.

Flick, der seit der Winterpause vom FC Schalke 04 an den 1. FC Nürnberg verliehen ist, hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Das teilten die Nürnberger am Donnerstagnachmittag (25. Mai) mit.

FC Schalke 04: Flick fehlt Nürnberg im Saisonfinale

Seit der Rückrunde trägt Florian Flick das Trikot des 1. FC Nürnberg. Die befreundeten Klubs einigten sich im Januar auf eine halbjährige Leihe. Beim „Glubb“ standen die Einsatzchancen für Flick deutlich besser. Der 23-Jährige sollte in Nürnberg den nächsten Schritt gehen – und das tat er auch.

Flick avancierte beim 1. FC Nürnberg auf Anhieb zum Stammspieler im defensiven Mittefeld. Der Leihspieler absolvierte alle Spiele – bis jetzt. Am kommenden Sonntag (28. Mai) im abschließenden Spiel gegen den SC Paderborn wird Flick nicht auf dem Platz stehen können.

„Der 23-Jährige musste die Trainingseinheit am Donnerstag verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Mittlerweile haben die Röntgen- und MRT-Untersuchungen ergeben: Die Schalke-Leihgabe hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und wird dem Club somit im Saisonfinale fehlen“, teilte der 1. FC Nürnberg mit.

Knäbel sichert Unterstützung zu

Und auch Schalkes Sport-Vorstand Peter Knäbel äußerte sich bereits: „Diese Verletzung ist sehr bitter für Flo und den 1. FC Nürnberg. Ich habe bereits mit ihm telefoniert und ihm zugesichert, dass wir ihn bei allem unterstützen werden, was er in der nächsten Zeit benötigen wird, um vollständig gesund zu werden.“

Einen Spieltag vor Saisonende steht der 1. FC Nürnberg zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Während Konkurrent Arminia Bielefeld in Magdeburg ran muss, ist Nürnberg in Paderborn gefordert. Noch droht der Gang in die Relegation – dann aber ohne Florian Flick. Über die Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.