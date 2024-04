FC Schalke 04: Ouedraogo-Hammer gegen Düsseldorf? Geraerts lässt aufhorchen

Assan Ouedraogo ist in dieser Saison vom Pech verfolgt. Das 17-jährige Toptalent des FC Schalke 04 verpasste in seiner Debütsaison bereits 16 Pflichtspiele aufgrund diverser Verletzungen. Zuletzt stand er aufgrund von Adduktorenbeschwerden nicht im Kader. Nun lassen die Aussagen von Trainer Karel Geraerts die Schalker Fans hoffen!

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf verkündete Trainer Karel Geraerts den Ausfall von Ralf Fährmann, Derry John Murkin und Cedric Brunner. Nicht dabei: Assan Ouedraogo. Zu seiner Personalie hat der Belgier erfreuliche Nachrichten!

FC Schalke 04: Einsatz von Ouedraogo noch nicht geklärt

Ein Einsatz von Ouedraogo steht zwar noch in den Sternen, wie Geraerts am Donnerstag (25. April) sagte, jedoch ist das Toptalent auf dem Weg der Besserung: „Er hat die Woche teilweise mit der Mannschaft trainiert. Er ist bei 70-80%“. Für den Trainer komme aber nur ein Einsatz in Frage, wenn sich der 17-Jährige vollständig von seiner Verletzung erholt hat: „Es hängt vom Abschlusstraining ab“, so Geraerts.

Allerdings hat auch der Spieler selbst Einfluss auf die Entscheidung: „Er muss mir sagen, wie er sich fühlt. Wenn er selbst keine Zweifel mehr hat, dann wird er im Kader sein. Aber auf diese Frage hat nur er die Antwort“ so Geraerts.

Ouedraogo gegen Düsseldorf dringend benötigt

Für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wird Ouedraogo dringend benötigt. Die Fortuna steht auf Tabellenplatz drei, ist neben Holstein Kiel das formstärkste Team der Liga. Im Hinspiel gingen die Königsblauen mit 3:5 in Düsseldorf baden, zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine desaströse Leistung. Der 17-Jährige könnte mit seinem belebenden Spielstil der in Elversberg eher schwachen Schalker Offensive neuen Schwung verleihen.

Gewinnt der FC Schalke 04 sein Heimspiel gegen Düsseldorf, ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Bei dann 39 Punkten auf dem Konto sollte der S04 nicht mehr von einem Nicht-Abstiegsplatz zu verdrängen sein.