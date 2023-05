FC Schalke 04 im Tal der Tränen – S04 steigt wieder ab

Wut, Enttäuschung, Trauer – der FC Schalke 04 ist wieder im Tal der Tränen. S04 verliert in Leipzig und steigt damit nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die 2. Bundesliga ab. Das steht seit Samstagnachmittag, 17.24 Uhr, endgültig fest.

Die starke Aufholjagd in der Rückrunde wird nicht belohnt. Gegen RB Leipzig verlor der FC Schalke 04 mit 2:4 (1:2). Am Ende fehlen den Schalkern drei Punkte zum rettenden Ufer.

FC Schalke 04 steigt ab

Sie haben bis zum letzten Spieltag gekämpft und doch verloren. Der FC Schalke 04 konnte den drohenden Abstieg nicht mehr verhindern. Am Ende reichte es für Königsblau nicht mehr. Der Abstieg ist besiegelt.

+++ Leipzig – Schalke 04: RB sorgt bei S04-Fans DAMIT für heftige Wut – „Ekelhaft“ +++

Gegen RB Leipzig begann es für Schalke schon denkbar schlecht. Nach nur zehn Minuten traf Konrad Laimer zur Führung für die „Roten Bullen“. Nur acht Minuten später klingelte es erneut im Schalker Tor. Christopher Nkunku spielte die königsblaue Abwehr schwindelig und schob ein.

Mit dem Anschlusstreffer schöpfte Schalke wieder etwas Hoffnung. Marcin Kaminski köpfte nach einer Ecke (28.) ein. Nach der Pause folgte der schnelle Ausgleich – mit großer Mithilfe von Leipzig. Dominick Drexler ergrätschte den Ball, Marius Bülter schoss an den Pfosten und dann drückte Willi Orban den Ball zum 2:2 über die eigene Linie.

Schalke machte in der Folge alles für den Führungstreffer, doch Leipzig schlug zurück. In der 83. Minute besiegelte Yussuf Poulsen mit seinem Treffer zum 3:2 den Schalker Abstieg endgültig. Nkunku legte in der Nachspielzeit das 4:2 nach.

Schalke wieder in Liga zwei

Schalke brauchte mindestens einen Punkt in Leipzig, um überhaupt noch Chancen auf die Relegation zu haben. Weil Bochum aber gleichzeitig gegen Leverkusen gewann und Stuttgart gegen Hoffenheim nicht verlor, hätte am Ende auch ein Sieg nicht gereicht.

Das könnte dich auch interessieren:

Für den FC Schalke 04 ist der Abstieg extrem bitter. Nach katastrophaler Hinrunde mit nur neun Punkten startete Schalke in der Rückrunde eine sensationelle Aufholjagd, kämpfte sich zwischenzeitlich sogar aus den Abstiegsrängen raus. Am Ende reichte es aber nicht. Schalke muss in der nächsten Saison einen nächsten Anlauf in der 2. Bundesliga nehmen.