FC Schalke 04: Nächste Hammer-Nachricht! Du glaubst nicht, was S04-Legende Huntelaar jetzt vorhat

Eine lange und erfolgreiche Profi-Karriere, viele Jahre davon beim Pottklub FC Schalke 04, hatte Klaas-Jan Huntelaar im Sommer beendet. Nach einem Amateur-Comeback sorgt die S04-Legende jetzt für den nächsten Hammer.

Klaas-Jan Huntelaar geht den nächsten Schritt und strebt anscheinend eine Karriere als Trainer an. Die Fans von FC Schalke 04 freuen sich für ihn mit.

FC Schalke 04: Huntelaar bereitet sich auf Trainer-Karriere vor – bei DIESEM Verein

Erst Ende September überraschte der ehemalige S04-Star seine Fans mit der Nachricht, dass er nach seinem Karriere-Aus wieder die Schuhe schnürte.

FC Schalke 04: Vereinslegende Klaas-Jan Huntelaar geht den nächsten Schritt im Fußball. Foto: imago images/Laci Perenyi

Nachdem er also weiterhin im niederländischen Amateurbereich für den Club HC’03 auf Torejagd ist, folgt nun der nächste Schritt.

🦅 Welkom in Arnhem, Klaas-Jan!



Huntelaar neemt de komende tijd een kijkje in de keuken bij de Vitesse Voetbal Academie, om zich te oriënteren op het trainersvak.#Vitesse #VitesseAcademie — Vitesse (@MijnVitesse) October 19, 2021

Und der heißt: Ein Praktikum im Trainerstab von Vitesse Arnheim.

Wie der Verein auf Twitter bekannt gab, wird der 38-Jährige hinter die Kulissen der U21 schauen und Trainer Nicky Hofs über die Schulter gucken.

-----------------

Das ist Klaas-Jan Huntelaar:

Geboren am 12. August 1983 in Voor-Dempt, Niederlande

Wurde bei PSV Eindhoven und De Graafschap ausgebildet

2006 wechselte er für neun Millionen von Heerenveen zu Ajax Amsterdam

2009 holte Real Madrid Huntelaar für 27 Millionen Euro Ablöse

Nur ein halbes Jahr später ging es weiter zu AC Mailand

2010 landete Huntelaar schließlich bei Schalke 04 und kickte dort für sieben Jahre, eher er zurück zu Ajax Amsterdam wechselte

Im Januar 2021 kehrte er nach Gelsenkirchen zurück, konnte den Abstieg aber nicht verhindern

-----------------

Demzufolge soll sich Huntelaar an zwei Tagen in der Woche auf der Trainingsanlage in Papendal aufhalten.

S04-Fan hofft auf Comeback von Ex-Stürmer

In dem Praktikum soll der 76-fache Nationalspieler in die Rolle des Trainers einfügen. Bis zur Winterpause darf er hinter die Kulissen der Vitesse-Ausbildung blicken.

-----------------

Ein Fan des S04 denkt sogar noch weiter: „Demzufolge können wir in Zukunft damit rechnen, unseren geliebten Ex-Stürmer an der Außenlinie zu sehen. Vielleicht auch irgendwann auf Schalke.“

Diese Vorstellung würde wohl vielen S04-Anhängern gefallen, doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Huntelaar hat im Trikot des FC Schalke 04 seine Profikarriere beendet. Foto: imago images/RHR-Foto

Derzeit heißt der Schalke-Trainer nämlich noch Dimitrios Grammozis – und ist trotz einiger Kritik der Fans zuletzt ziemlich erfolgreich. Fünf der letzten sechs Spiele hat der FC Schalke 04 unter ihm zuletzt gewonnen. Und sogar das größte S04-Problem hat er in den Griff gekriegt. Hier mehr >>

