FC Schalke 04: Fan mit irrer Idee – vor allem Singles dürfen sich freuen

Die Fans sind zurück in den Stadien – am Samstag darf auch der FC Schalke 04 erstmals wieder ein Heimspiel vor über 50.000 Zuschauern austragen.

Damit können die Fans nicht nur ihren FC Schalke 04 wieder anfeuern, sondern auf der Tribüne auch nach der großen königsblauen Liebe schauen.

FC Schalke 04: Fan (28) entwickelt S04-Singlebörse

Erst kürzlich ging ein zuckersüßer Hilferuf eines S04-Fans viral, die sich im Stadion in einen Mann verknallt hatte (>> hier mehr). Nun naht Hilfe für alle Schalke-Singles.

Im Stadion die große Liebe zu finden, kann schwierig sein. Ein Schalke-Fan will nun helfen. Foto: imago images/RHR-Foto

Auf Instagram entsteht eine Singlebörse speziell für Fans des FC Schalke 04. Wem die Vereinszugehörigkeit bei der Partnerwahl besonders wichtig ist oder nach dem Turteln auf der Tribüne vergessen hat, die Nummern auszutauschen, kann seine Chancen dort deutlich steigern.

„S04 Singles – die königsblaue Liebe“ heißt das Projekt eines Schalke-Fans (28), den viele Blauweiße im Netz als „Der Blaue Hund“ kennen.

+++ FC Schalke 04: Sportdirektor Rouven Schröder bricht Lanze für IHN „Beispiel für die anderen“ +++

Schalker können auf Instagram nach der königsblauen Liebe suchen

Mehrfach war er in den sozialen Netzwerken angeschrieben worden, „dass es cool wäre, wenn es so was wie eine Singlebörse für Schalker geben würde“, berichtet er.

„Als das Stadion endlich wieder für Zuschauer geöffnet war, haben anscheinend auch ein paar Frauen und Männer ihre Augen offengehalten, was die Suche nach der Liebe angeht. Eine Instagram-Seite verfasste einen Post, in dem ein Mann eine bestimmte Frau aus dem Stadion gesucht hat.“ Als er die beiden zusammenführen konnte, kam ihm die Idee einer Singlebörse.

-------------------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04: Nächste Hammer-Nachricht! Du wirst nicht glauben, was S04-Legende Huntelaar jetzt vorhat

Nach Abflug – DAS dürfte sich das Ex-S04-Juwel ganz anders vorgestellt haben

Jetzt ist es traurige Gewissheit! S04-Youngster erlebt bitteren Moment

-------------------------------------------

Der 28-Jährige ist selbst Single und hatte am eigenen Leib gespürt, dass es in normalen Dating-Apps „oft sehr oberflächlich ist oder kein richtiges Gesprächsthema aufkommt, weil der Einstieg schwierig ist.“

Was gibt es da für einen besseren „Eisbrecher“ als die gemeinsame Leidenschaft für den FC Schalke 04?

Überwältigendes Feedback – jetzt wird geplant

Die Reaktionen auf seine Idee waren laut dem Gründer „überwältigend“. Jetzt entwickelt der S04-Fan einen Plan, wie man über Instagram bestmöglich Schalker miteinander verkuppeln kann.

>> Hier entsteht die S04-Singlebörse

Einfach soll es sein, aber auch sicher. Über einen simplen Steckbrief soll man sich präsentieren können, ein Missbrauch der Singlebörse soll über ein „Chiffre“ bestmöglich verhindert werden.

Noch müssen sich die Schalker Singles etwas gedulden. Bis November, so hofft der Fan des FC Schalke 04, ist das Konzept ausgearbeitet. Dann können alle S04-Anhänger auf Instagram nach der großen Liebe suchen.