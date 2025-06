Klub-WM 2025 News: Kurz vor Turnierstart herrscht endgültig Gewissheit

2025 bringt für Fußballfans ein neues Format mit sich: die Fifa Klub-Weltmeisterschaft. Vier Wochen lang werden Teams aus aller Welt um den Titel kämpfen – und selbstredend auch um viel Geld.

Da das Turnier in den USA ausgetragen wird, sind die Anstoßzeiten für deutsche Fans nicht immer optimal. Damit du dennoch über die wichtigen Geschehnisse bei der Klub-WM auf den Laufenden bleibt, verraten wir dir in unserem News-Blog alles Wichtige.

Klub-WM 2025 News: Die neusten Infos im News-Blog

Am 15. Juni 2025 ist es so weit: Das neue Format der Klub-Weltmeisterschaft wird erstmals ausgetragen. 32 Mannschaften treten an, um das Finale am 13. Juli in News York zu erreichen und im Bestfall den Titel zu holen. Aus Deutschland sind die Bayern und der BVB dabei. Die wichtigsten News zu der Klub-WM 2025 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Dienstag, 3. Juni

Über diese Meldung darf sich Borussia Dortmund freuen. Ein Spieler will unbedingt mit den Schwarz-Gelben zur Klub-WM und sagt dafür sogar eine Alternative ab.

Sonntag, 1. Juni

Kurz vor dem Turnierstart ist die letzte Entscheidung gefallen. Fans und Teams haben lange und gespannt gewartet, jetzt herrscht Gewissheit.

Freitag, 30. Mai

Paukenschlag von Real Madrid: Die Königlichen greifen wie erwartet bei Trent Alexander-Arnold zu. Eigentlich sollte der Transfer ablösefrei sein. Doch für die Klub-WM zückt Real doch das Portemonnaie.

Donnerstag, 29. Mai

Der Abschied dieses Premier-League-Stars ist jetzt offiziell. Und der Weg damit frei für die Teilnahme an der Klub-WM?

Mittwoch, 28. Mai

Kurz vor Beginn der Klub-WM sorgt Lionel Messi noch mal für einen echten Kracher. Was Luis Suarez damit zu tun hat

Montag, 26. Mai

Cristiano Ronaldos Vertrag bei Al Nassr läuft im Sommer aus. Gleich mehrere Teams wollen ihn für die Klub-WM verpflichten.

Sonntag, 25. Mai

Die Klub-WM wird die Abschiedstournee eines echten Weltstars. Er will mit Real Madrid einen letzten Titel gewinnen.

Freitag, 23. Mai

Gute Nachrichten für Real Madrid. Das Star-Ensemble um Kylian Mbappe und Vinicius Jr. kann bei der Klub-WM doch auf einen echten Top-Star zählen.

Donnerstag, 22. Mai

Für einen Gegner von Borussia Dortmund gibt es Mega-News! Die Mamelodi Sundowns haben vor der Klub-WM großen Grund zum Jubeln.

Mittwoch, 21. Mai

Bittere Pille für Marco Reus. Der Ex-BVB-Star und sein Team Los Angeles Galaxy ist nicht dabei. Aus purer Willkür hat die FIFA Messis Inter Miami vorgezogen und dem Team aus Florida eine „Wildcard" geschenkt. Das kommt auch in den USA überhaupt nicht gut an.

Dienstag, 20. Mai

Die ersten Entscheidungen über die Kader bei der Klub-WM fallen bereits. Borussia Dortmund beispielsweise hat sich entschieden, zwei vielversprechende Talente zu Hause zu lassen. Für die Youngster eine bittere Pille.

Montag, 19. Mai

Gespielt wird in acht Gruppen á vier Teilnehmer, wie man es auch von einer Nationen-WM kennt. Borussia Dortmund ist dabei in Gruppe F mit Fluminense (Brasilien), Mamelodi Sundowns (Südafrika) und Ulsan Hyundai (Südkorea). Der FC Bayern München startet in Gruppe C mit den Gegnern Auckland City (Neuseeland), Boca Juniors (Argentinien) und Benfica Lissabon (Portugal).

Sonntag, 18. Mai

In der Nacht zum 15. Juni fällt der Startschuss. Das Eröffnungsspiel bestreiten der ägyptische Vertreter Al-Ahly und mit Inter Miami eine Franchise aus dem Gastgeberland. Anstoß ist um 2 Uhr deutscher Zeit.

Samstag, 17. Mai

Hallo und herzlich willkommen in unserem Newsblog zur Klub-WM 2025. Hier versorgen wir dich regelmäßig mit allen Infos und Entwicklungen zum neu aufgelegten FIFA-Turnier, seinen Teilnehmern und auch allen Transfers, die mit Blick auf das Turnierstart spannend werden könnten.