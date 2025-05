Klub-WM: Hammer-Wende um DFB-Star! Top-Klub kann jubeln

Nach der Saison ist vor der Klub-WM! Der neu gegründete FIFA-Wettbewerb wird in diesem Fall erstmals ausgetragen. In den USA kämpfen 32 Top-Klubs aus der gesamten Welt um die Fußball-Krone.

Selbstverständlich ist auch Real Madrid mit von der Partie. Die Königlichen wollen sich ein mal mehr zum Sieger krönen. Für diese Mission gibt es nun gute Nachrichten: Ein Leistungsträger kehrt pünktlich zur Klub-WM zurück.

Klub-WM: Rüdiger wohl wieder fit

Erst vor knapp vier Wochen hat Antonio Rüdiger bekannt gegeben, dass er sich einer Operation am linken Meniskus unterziehen musste. Der deutsche Innenverteidiger spielte monatelang unter Schmerzen. Gegen Ende der Saison hat er sich so einer Operation unterzogen, sodass er spätestens zum Start der neuen Saison vollkommen fit ist.

Doch nun kommt es wohl alles andere: Denn alles deutet darauf hin, dass Rüdiger gar wieder zum Start der Klub-WM fit sein könnte. Das erste Spiel der Königlichen findet am Mittwoch (18. Juni, 21 Uhr) gegen Al-Hilal statt. Steht der DFB-Kicker gegen das Team aus Saudi-Arabien wieder in der Startelf?

Laut Aussagen des Bundestrainers Julian Nagelsmann wollte Rüdiger schon wieder Anfang Juni für Deutschland spielen und das Final-Four-Turnier für das DFB-Team bestreiten. Doch Nagelsmann verzichtete auf den Real-Star.

Nagelsmann schont Rüdiger

„Bei Antonio ist es so, dass es am Ende ein bisschen zu knapp wird, er bis dahin wahrscheinlich mit der Mannschaft trainieren kann und vielleicht zum ersten Spiel fit wird – oder einigermaßen spielfähig, fit ist er dann nicht. Das ist einfach ein zu großes Risiko“, betonte Nagelsmann am Donnerstag (22. Mai) im Rahmen der Bekanntgabe des DFB-Kaders.

Doch so scheint es sehr realistisch, dass Rüdiger den Königlichen bei der Klub-WM wieder zur Verfügung stehen wird. Neben Al-Hilal geht es für Real bei auch gegen Club Pachuca (22. Juni, 21 Uhr) und RB Salzburg (27. Juni, 3 Uhr).