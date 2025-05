Paukenschlag vor Klub-WM: Es ist das Ende einer Ära

Für die neu geschaffene Klub-WM ist es die Premiere, für einen der größten Stars der jüngeren Fußballgeschichte der Abschied. Ab dem kommenden Monat findet das neue gigantische Vereinsturnier in den USA statt. Mit dabei ist auch Real Madrid.

Alles andere wäre für die Königlichen als Dauer-Abonnent auf den Champions-League-Titel auch eine Beleidigung gewesen. Doch kurz vor der Klub-WM müssen die Fans der Königlichen eine schwere Nachricht verkraften. Das neue Turnier wird zum letzten Tanz von Luka Modric im Trikot der Königlichen.

Klub-WM: Modric zieht Real-Schlussstrich

Das Ergebnis des letzten Saisonspiels interessierte nicht mehr. Die Meisterschaft hatte Real Madrid ohnehin schon verspielt. Nein, am Samstagabend (24. Mai) stand Luka Modric im Mittelpunkt. Mit Standing Ovations verabschiedete ihn das Santiago Bernabeu – es war sein letzter Auftritt in der Heimspielstätte der Königlichen.

+++ Xabi Alonso: Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Trainer-Hammer unter Dach und Fach +++

Kurz zuvor hatte Modric angekündigt, dass er die Madrilenen in diesem Sommer nach 13 Jahren verlassen werde. Seine letzte Mission: Der Gewinn der Klub-WM! Nach dem Turnier verabschiedet er sich endgültig.

Real hofft auf Turniersieg

Bei dem Turnier in den USA gelten Real und Modric natürlich als Mitfavoriten. Die Klub-WM beginnt am 15. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al Ahly. Modric und Co. sind erstmals am 18. Juni im Einsatz.

Mehr von uns gibt es hier:

Die Gruppengegner heißen Al-Hilal, CF Pachuca und RB Salzburg. Alles andere als ein Erreichen des Achtelfinales wäre also eine riesige Enttäuschung und ein unwürdiges Modric-Ende im weißen Trikot.

Wie geht es nach der Klub-WM weiter?

Wie es nach dem Turnier in den USA weitergeht für den Mittelfeldstar, ist noch unklar. Zwar ist Modric bereit 39 Jahre alt, doch von einem Karriereende sprach er zunächst nicht. Gut möglich, dass er jetzt erstmal noch die Amerika-Reise hinter sich bringen will, um dann zu schauen, ob er noch genug im Tank hat, um bei einem anderen Verein nochmal anzugreifen.