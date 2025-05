Kurz vor Klub-WM: Lionel Messi sorgt mit Hammer-Verkündung für Aufsehen

Luis Suarez und Lionel Messi kennen sich bereits seit Jahren, haben eine der erfolgreichsten Ären in der Geschichte des FC Barcelona geprägt. Mittlerweile kicken sie zusammen bei Inter Miami. Mit dem MLS-KLub steht in Kürze die Klub-WM an.

Trotz einer enttäuschenden Saison mit einem frühen Play-off-Aus in Runde eins blicken die beiden Stars auf das anstehende Highlight. Ab dem 14. Juni werden sie bei der Klub-WM in den Vereinigten Staaten auflaufen. Doch auch abseits des Rasens machen Messi und Suarez nun einmal mehr Schlagzeilen.

Vor Klub-WM: Messis steigt bei Suarez-Klub ein

Neben der Vorbereitung auf die Klub-WM beschäftigen sie sich jedoch auch mit Projekten außerhalb des aktiven Fußballspiels. Suarez gründete bereits 2018 in seiner Heimat Uruguay den Verein Deportivo LS. Die Initialen stammen von seinem vollständigen Namen Luis Suarez.

Der Verein mit Sitz in Ciudad de la Costa zählt inzwischen Medienberichten zufolge rund 3000 Mitglieder und besitzt eine große Sportanlage. In der kommenden Saison startet der Klub in der 2. Amateurliga. Nun hat sich auch Messi bei Suarez‘ Verein engagiert – was zur Umbenennung des Vereins führte.

Der Verein, der nun Deportivo LSM heißt, bekam ein zusätzliches „M“ für Messi, da sich der Argentinier Suarez angeschlossen hat. Messi und Suarez verbindet eine lange Freundschaft, die aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona und ihren engen familiären Beziehungen hervorgeht.

Messi erklärte dazu in einem Video auf Instagram: „Ich bin stolz und glücklich, dass du mich ausgewählt hast – und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Klub an deiner Seite weiter aufzubauen.“

Gemeinsam wollen Messi und Suarez den Verein voranbringen, während sie weiterhin in den USA aktiv Fußball spielen. Die bevorstehende Klub-WM bietet den beiden Freunden eine Bühne, um sportlich zu glänzen. Gleichzeitig setzen sie mit ihrer Zusammenarbeit auch im Amateurbereich ein Zeichen.

Mit ihrer Erfahrung im Weltfußball und ihrem Engagement wollen sie den Verein langfristig stärken. Die Klub-WM steht jedoch zunächst im Fokus der zwei Legenden, bevor sie sich wieder ihren Projekten außerhalb des Spielfeldes widmen.