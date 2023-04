Jadon Sancho: Irres Gerücht lässt BVB-Fans ausflippen – ist die Rückkehr nur noch eine Frage der Zeit?

Jadon Sancho zählt bei Borussia Dortmund fraglos zu den größten Transfercoups aller Zeiten. Umso schmerzhafter ist es für die BVB-Fans mit anzusehen, wie der Brite bei Manchester United einfach nicht richtig ankommen will.

Auch wenn Dortmund derzeit auf Meisterkurs ist: Den Briten würde wohl jeder Schwarzgelbe sofort und mit Kusshand zurücknehmen. Ist dieses Szenario gar nicht mehr fern? Ein Bericht lässt jetzt alle BVB-Fans ausflippen.

Bericht: Jadon Sancho will BVB-Rückkehr

Er kam als Juwel und ging als Superstar. Vier Jahre lang verzückte Sancho ganz Dortmund, zauberte sich durch die Bundesliga und brach einen Rekord nach dem anderen. Schließlich war er nicht mehr zu halten. 85 Millionen Euro blätterte ManUnited für den Flügelstürmer auf den Tisch. Doch der Transfer erwies sich als Fehler.

Zu keinem Zeitpunkt konnte Jadon Sancho in seiner Heimat an die Leistungen aus Dortmund anknüpfen. Das machte ihn so fertig, dass er zeitweise gar für physische und psychische Aufbauarbeit das Team verließ und ein Individual-Trainingslager bestritt. Auch wenn es seither besser läuft, ist er noch weit von seiner Top-Form entfernt – und wohl immer noch nicht glücklich bei seinem Klub. Jeder BVB-Fan dürfte sich deshalb schon einmal dabei erwischt haben, von einer Sancho-Rückkehr zu träumen.

Jadon Sancho „will lieber heute als morgen zurück“

Womöglich ist dieses Szenario gar nicht so ausgeschlossen wie angenommen. In einem Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ schreibt BVB-Experte Freddie Röckenhaus, dass Sancho „dem Vernehmen nach lieber heute als morgen, als Leihgabe, zum BVB zurückkehren würde“.

+++ Jadon Sancho wie ausgewechselt – Ex-BVB-Star brilliert dank simplem Trick +++

Wie bitte?! Dieser Deal wäre eine absolute Sensation. Zwar hat Borussia Dortmund nur selten gute Erfahrungen mit Rückhol-Aktionen seiner Stars gemacht. Beim 23-Jährigen würden es aber wohl alle auf einen weiteren Versuch ankommen lassen.

Die Reaktionen auf das irre Gerücht sind entsprechend emotional:

„Komm nach Hause!“

„Ein Traum würde wahr.“

„Ich heule, wenn das passiert. Auf diese Nachricht warte ich seit Jahren.“

„Eine Rückkehr wäre so geil!“

„Oh bitte, lieber Gott!“

„Zwar mag ich keine Rückholaktionen, aber als Leihe würde es definitiv Sinn machen.“

Mehr News:

Der Haken an der Sache: Solle Jadon Sancho tatsächlich auf eine Rückkehr zu Borussia Dortmund drängen, hieße das noch lange nicht, dass auch Manchester United damit einverstanden ist. Und selbst dann wären auch die finanziellen Bedingungen noch nicht geklärt. Doch möglich scheint die irre Rückkehr nun allemal.