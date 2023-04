Jadon Sancho: Nächste Ohrfeige in Manchester? Ex-BVB-Star könnte Böses drohen

Das Kapitel Manchester United hatte sich Jadon Sancho wohl anders vorgestellt. Der Ex-BVB-Star findet auch knapp zwei Jahre nach seinem Wechsel nicht wirklich sein Glück. Der 23-Jährige ist immer wieder verletzt und überzeugt selten.

Nun könnte es für Jadon Sancho noch dicker kommen. Die Zukunft des ehemaligen Dortmunders soll demnach ungewiss sein. Die Ded Devils ziehen sogar ein Verkauf des 23-Jährigen in Betracht. Sancho könnte das Opfer der Transfer-Planungen von United-Coach Erik ten Hag werden

Jadon Sancho: Muss er für einen Stürmer-Star weichen?

Seitdem Erik ten Hag Trainer von Manchester United ist, haben sich die Red Devils massiv stabilisiert. Platz drei in der Liga, Viertelfinale in der Europa League, Halbfinale im FA Cup. Dazu konnte der League Cup schon gewonnen werden. Trotz der guten Ergebnisse sind die Leistungen schwanken.

Diese Schwankungen nimmt das Management zum Anlass für den nächsten Transfer-Sommer eine weitere Offensive zu starten . Ganz oben auf der Liste soll demnach ein neuer Stürmer stehen. Neben Marcus Rashford (und Bruno Fernandes) schafft es keiner wirklich zuverlässig, für Tore zu sorgen. Dies soll sich ab der kommenden Saison ändern. Ein Stürmer-Star soll her. Mögliche Kandidaten seien Harry Kane von Tottenham und Victor Osihmen vom SSC Neapel.

Dieser Transferplanung zufolge könnte Sancho den Verein verlassen müssen. Der junge Brite soll laut „The Sun“ einer der Haupt-Abgangskandidaten bei United sein. Die Red Devils brauchen demnach Geld, um einen Weltklasse-Stürmer finanzieren zu können. Für Kane, Osihmen und Co. könnte also Sancho weichen müssen. Ein Horror-Szenario für den Ex-Dortmunder.

Achterbahnfahrt-Saison von United

Die Saison von Manchester United verläuft in einem Auf und Ab. Einem guten Spiel folgt wieder ein enttäuschendes. An solide Leistungen kann man eher selten anknüpfen. Anders als die vergangenen Jahre hat United diese Saison besonders gegen die großen Gegner Probleme. Zuletzt setzte es ein 0:7 bei Dauerrivale Liverpool. In der Höhe zwar ein Einzelfall die Problematik gegen starke Gegner jedoch keine Seltenheit.

Dennoch dürften die Fans von United äußerst zufrieden mit der Saison sein. Im kommenden Jahr soll es aber unter anderem in der Liga und der Champions League noch höher hinausgehen. Dafür möchten die Red Devils auf dem Transfermarkt angreifen und schon vor der nächsten Saison für einige Akzente setzen.

Zum Leid für Jadon Sancho. Denn nach zwei sehr durchwachsenen Jahren bei Manchester United könnte der Ex-BVB-Star schon wieder weiter ziehen (müssen). Inwieweit Sancho den englischen Rekordmeister am Ende der Saison tatsächlich verlassen muss und wohin der englische Nationalspieler wechseln könnte, ist dagegen noch offen.