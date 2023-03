Jadon Sancho: Ex-BVB-Star bei DIESEM Anblick fassungslos – Detail macht für ihn alles noch schlimmer

Fans und Spieler dachten wohl, sie sind im falschen Film gelandet. Mit jeder Menge Rückenwind reisten Manchester United, Jadon Sancho und Co. am Sonntag (5. März) zum kriselnden FC Liverpool. Gegen den Klopp-Klub rechnete man sich gute Chancen aus.

Allerdings kam alles gänzlich anders. Die „Reds“ erwischten einen Sahne-Tag und vermöbelten United ordentlich. Ex-BVB-Star Jadon Sancho war wie seine Kollegen fassungslos. Eine Sache machte die Niederlage für ihn aber noch schlimmer.

Jadon Sancho: Heftige Manchester-Klatsche

Nachdem Manchester United in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Lachnummer verkam, schienen die „Red Devils“ unter Erik ten Hag endlich wieder auf einem guten Weg. Seit Januar war das Team ohne Niederlage, gewann zuletzt sogar den League Cup. Anders sah es in Liverpool aus, wo man derzeit sogar um die Champions League bangt.

Doch davon war am Sonntagabend nichts zu sehen. Hatten United und Jadon Sancho gehofft, mit einem Sieg nochmal auf Platz zwei oder eins zu schielen, wurden sie enttäuscht. Liverpool brannte ein wahres Feuerwerk ab und schickte Manchester mit 7:0 nach Hause!

Furiose zweite Hälfte

Dabei hatte sich dieses Ergebnis nicht gerade angebahnt. Nach 45 Minuten stand es noch 1:0. Dann entfesselte die Klopp-Elf jedoch einen Orkan. Treffer von Darwin Nunez, Cody Gakpo, Mohammed Salah und Roberto Firmino besiegelten die Klatsche. Und Jadon Sancho? Der konnte nur machtlos mit zu sehen.

Seit seiner Rückkehr nach mentalen und körperlichen Problemen kam der Ex-BVB-Star stets zum Einsatz. In der Liga gelangen seit dem Comeback sogar zwei Tore in drei Spielen. Am Sonntag setzte ten Hag jedoch nicht auf ihn. 90 Minuten musste er die Schmach von der Bank verfolgen.

Jadon Sancho: United hofft auf einen Titel

Durch die krachende Pleite dürfte sich der letzte Rest-Funken Hoffnung auf eine mögliche Meisterschaft verflüchtigt haben. Stattdessen muss es nun darum gehen, die Champions-League-Qualifikation abzusichern.

Die könnten Jadon Sancho und Co. allerdings nicht nur durch die Liga-Platzierung erreichen. Auch ein Erfolg in der Europa League würde Manchester zurück in die Königsklasse helfen. Nachdem man den FC Barcelona besiegt hat, hofft die Mannschaft hier auf den nächsten Titel. Am Donnerstag (9. März) steht das Achtelfinale gegen Betis Sevilla an. Zeit, die Liverpool-Klatsche wieder gut zumachen.