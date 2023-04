Jadon Sancho: Bitterer Rückschlag für Ex-BVB-Star – für den großen Traum muss er von vorne anfangen

Schluss, aus, vorbei – am Donnerstagabend hatte es sich ausgeträumt. Mit großen Ambitionen waren Manchester United und Jadon Sancho in die K.O.-Runde der Europa League gestartet. Doch noch vor dem Halbfinale war Endstation.

Der einstige Dauersieger des Wettbewerbs, der FC Sevilla, entpuppte sich als eine Nummer zu groß für Jadon Sancho und Co. Für seinen großen Traum muss der Ex-BVB-Star nun also von vorne beginnen.

Jadon Sancho: Herbe Klatsche bedeutet das Aus

Das Ergebnis war eindeutig, die Enttäuschung dementsprechend groß. Mit 0:3 verlor Manchester United das Gastspiel im spanischen Andalusien. Ein Doppelpack von Youssef En-Nesyri sowie ein Treffer von Loic Bade kurz nach der Halbzeit besiegelten das Schicksal des englischen Rekordmeisters.

Früher war der Abend schon für Jadon Sancho beendet. Nach einer schwachen ersten Hälfte ersetze ihn Marcus Rashford – ohne Erfolg. Dabei hatte das ganze Drama schon im Hinspiel begonnen. Vor einer Woche hatte United bereits 2:0 geführt. Doch zwei Eigentore in den letzten zehn Minuten machten die gute Ausgangslage zunichte. Davon beflügelt, war Sevilla im zweiten Duell einfach zu stark.

Großer Titel lässt auf sich warten

Für Jadon Sancho heißt es daher nun: warten. Warten auf den ersten großen Titel seiner noch immer großen Karriere. Denn als er Borussia Dortmund vor zwei Jahren verließ, ging es nicht nur um die Rückkehr nach Hause und das Geld. Er wollte Meisterschaften und internationale Trophäen einheimsen. Das hat bisher nicht geklappt.

Seit einigen Jahren befinden sich die „Red Devils“ in einer Krise und im Umbruch. Immerhin: In dieser Saison gelang schon der Sieg im (weniger prestigeträchtigen) englischen Ligapokal. Zufriedenstellend dürfte dieser Titel allein aber nicht sein.

Jadon Sancho: Weiterer Titel winkt

International ist die Messe in dieser Saison gelesen, doch in England winkt immerhin noch ein Titel. Im FA-Cup steht Manchester United im Halbfinale. Am Sonntag geht es gegen Brighton & Hove Albion. Bei einem Erfolg könnte das Stadtderby-Finale gegen Manchester City winken.

In der Liga dagegen gibt es dagegen kaum noch eine Chance auf die Meisterschaft. Ganze 15 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben Jadon Sancho und Co. Immerhin ist man auf Kurs Richtung Champions League. Und dort wagt man dann den nächsten Angriff auf internationale Titel.