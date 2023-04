Borussia Dortmund: Terzic in der Zwickmühle! Wird DAS seine schwierigste Entscheidung?

Für Borussia Dortmund geht es in den verbleibenden sieben Spielen um alles. Man möchte den Bayern weiterhin gefährlich werden und womöglich den großen Coup landen. Der nächste Schritt zu diesem Ziel ist das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15. April, 15:30 Uhr). Bei den abstiegsbedrohten Stuttgartern möchte das Team von Edin Terzic an den 2:1-Erfolg gegen Union Berlin anknüpfen.

Terzic betont immer wieder, dass der Fokus voll auf den nächsten Aufgaben liege. Dennoch wird sich der Coach von Borussia Dortmund schon über die Saison hinaus Gedanken machen müssen. Eine durchaus harte Entscheidung steht dem Übungsleiter und seinem Team bevor.

Borussia Dortmund: Führungsspieler drohen, wegzubrechen

Einige BVB-Stars stehen weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Während Marco Reus in den kommenden Tagen einen neuen Vertrag in Dortmund unterschreiben soll, steht hinter den Personalien Mats Hummels und Jude Bellingham noch immer ein Fragezeichen. Bleiben beide, bleibt einer, wechseln beide? Diese Fragen stellt sich momentan wohl jeder bei Schwarz-Gelb.

Dies birgt eine gewisse Gefahr. Denn sollten sowohl Hummels, als auch Bellingham den Verein verlassen, brechen gleich zwei wichtige Führungsspieler weg. Hummels zählt zwar nicht mehr zum absoluten Stammpersonal von Terzic, doch für das Umfeld und die Kabine ist der Weltmeister von 2014 enorm wichtig. Auch bei Bellingham ist zwar die sportliche Wichtigkeit von ihm das eine, doch der Brite zählt darüber hinaus trotz seines jungen Alters schon zum Mannschaftsrat und hat das Amt des dritten Kapitäns, hinter Reus und Hummels, inne.

In dem Fall, dass beide Spieler ab Juli 2023 nicht mehr beim BVB unter Vertrag stehen, gilt es für Terzic, diese Rollen auf neue Schultern zu verteilen und neue Führungsspieler zu benennen. Hummels und Bellingham haben sich über die Jahre zu absoluten Identifikationsfiguren des BVB entwickelt. In diese Fußstapfen zu treten, wird wahrlich nicht einfach. Doch ab Sommer könnten einige Akteure diesen Weg gehen (müssen).

Reus bald kein Kapitän mehr?

Mit Hummels und Bellingham würden neben Führungsspielern aber auch zwei der drei Kapitäne wegbrechen. So könnten mindestens zwei der drei Kapitänsämter im Sommer neu verteilt werden. Doch auch Reus steht als Kapitän seit geraumer Zeit in der Kritik. Der 33-Jährige bekam unter anderem nach seinen schwachen Auftritten in München und in Leipzig viel Kritik ab. Er sei für einen Kapitän in großen Spielen zu blass und würde zu selten vorweg gehen, heißt es. Die Fähigkeit des Anführers ließe er zu oft vermissen. Dazu kommt, dass Reus seit Jahren enorm verletzungsanfällig ist. Der Mittelfeldspieler des BVB verpasst immer wieder große Teile der Saison.

Für Terzic wird sich also die Frage stellen, ob er Reus ab der kommenden Saison degradiert und jemand anderen die Binde übergibt. Es wäre ein enorm harter Schritt. Reus ist ähnlich wie Hummels und Bellingham eine Identifikationsfigur und das Gesicht des Vereins. Seit 2018 hat Reus das Kapitänsamt inne.

Dem BVB-Coach droht also eine ungemütliche Entscheidung. Es ist die bekannte Zwickmühle, in der sich Terzic bei dieser Thematik befinden dürfte. Lässt er Reus weiterhin die Binde und riskiert weitere Diskussionen und Unruhe rund um den Borussen-Kapitän oder wird jemand anderes das Amt übernehmen und ein gestandener Spieler, dem der Verein viel zu verdanken hat, wird abgesägt.