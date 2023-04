Borussia Dortmund: Neue Details enthüllt! Vertragspoker wird zur Grundsatz-Entscheidung

Borussia Dortmund befindet sich bereits mitten in der Planung für das nächste Jahr. Neben möglichen Neuzugängen stehen derzeit vor allem Vertragsverlängerung ganz oben auf der Liste. Erst kürzlich verlängerte man die Zusammenarbeit mit Leistungsträger Julian Brandt.

Weitere Entscheidungen sollen folgen. Vor allem rund um Marco Reus und Mats Hummels wird in letzter Zeit viel diskutiert. Letztere hat eine mögliche Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund nun wohl selbst in der Hand, wie neueste Informationen verraten.

Borussia Dortmund: Angebot liegt vor

Bleibt er oder geht er? Das ist zuletzt wohl die am häufigsten gestellte Frage rund um Mats Hummels. Noch immer ist keine Entscheidung über die Zukunft des Routiniers gefallen. Doch wie jetzt bekannt wurde, möchte der BVB Hummels gerne halten. Am Dienstagabend (11. April) trafen sich der Innenverteidiger und Sportdirektor Sebastian Kehl, um über Hummels‘ Zukunft zu reden. Ergebnis des Gespräches: keine Einigung.

Doch Kehl soll dem 34-Jährigen ein offizielles Angebot gemacht haben. Das Angebot soll den gleichen Rahmen haben, wie das, was Marco Reus vorgelegt wurde. Ähnlich wie Reus müsste also auch Hummels auf Gehalt verzichten. Momentan verdient er knapp zehn Millionen im Jahr, damit zählt er zu den Topverdienern bei Schwarz-Gelb. Das soll sich bei einem neuen Vertrag ändern. In dem neuen Arbeitspapier sollen sechs bis sieben Millionen Grundgehalt verankert werden. Mit Boni könnte diese Summe auf acht Millionen Euro pro Jahr ansteigen. Es ist nahezu das identische Angebot wie bei Reus.

Die BVB-Bosse scheinen sich also darauf geeinigt zu haben, sowohl mit Hummels, als auch mit Reus weitermachen zu wollen. Doch für beide gilt: Eine Zusammenarbeit wird nur zu niedrigeren Konditionen zustande kommen. Beide Spieler sollen nicht mehr zu den Topverdienern im Verein zählen, viel mehr sollen sie als Identifikationsfiguren und Routiniers bleiben. Wie bei Reus ist auch bei Hummels die Vertragslaufzeit wohl eher nicht das Problem.

Für Hummels geht es in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung um andere Dinge – grundlegendere Dinge. Der BVB-Star muss für sich entscheiden, ob und wenn ja, wie er weiter machen möchte. Hummels hat drei Basis-Optionen: Weitermachen, aufhören oder eine andere Aufgabe, vermutlich außerhalb von Deutschland, anzugehen. Es ist also die berühmte Grundsatz-Entscheidung, die der ehemalige Nationalspieler treffen muss. Er ist längst nicht mehr erste Wahl, spielt unter Terzic eine untergeordnete Rolle. Bei einem Verbleib in Dortmund wird er sich auch in Zukunft damit zufriedengeben müssen.

Der Vertragspoker um Mats Hummels geht also weiter. Wann es zu einer Entscheidung seitens Hummels kommt, ist derzeit schwer zu sagen. Da der BVB dem Weltmeister von 2014 aber bereits ein fertiges Vertragsangebot vorlegt hat, dürfte der Verein in den kommenden Tagen eine Entscheidung erwarten wollen.