Formel 1: Rennstall mit Knall-Ansage! McLaren im Visier

Kaum jemand zweifelt daran, dass McLaren in diesem Jahr beide WM-Kronen der Formel 1 erringt. Oscar Piastri liegt in der Fahrerwertung rund 22 Punkte vor Teamkollege Lando Norris. Bei den Konstrukteuren hat man fast doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte.

Eine neue Dominanz, die wie bei Mercedes oder Red Bull auf Jahre anhält? Nicht, wenn es nach diesem Traditionsteam der Formel 1 geht! Denn Williams macht jetzt mit offensiven Worten deutlich, was das eigene Ziel ist: die Krone in der Königsklasse.

Formel 1: Williams hat Großes vor

Am Donnerstag (19. Juni) gab der britische Rennstall bekannt, dass man den Vertrag mit Teamchef James Vowles verlängert habe (hier alle Infos dazu). Der ehemalige Mercedes-Ingenieur war 2023 zu Williams gestoßen und hatte dort das Kommando übernommen. Die Mission war schon damals klar: das Team wieder zu einem Top-Team zu machen.

+++ Brisante Verstappen-Theorie im Umlauf – Red Bull reagiert fuchsteufelswild +++

Erste Schritte sind dabei erkennbar. Williams klebt nicht mehr am Ende des Feldes fest, sondern hat sich in diesem Jahr als „Best of the Rest“, also als bestes Team außerhalb der Top-4 um McLaren, Mercedes, Ferrari und Red Bull, etabliert. Dabei soll es allerdings keinesfalls bleiben. Man will mehr erreichen in der Formel 1.

Aggressive Formulierungen

Und so ist die Nachricht der Verlängerung mit Vowles gar nicht das Interessanteste an der Mitteilung. Es sind viel mehr die mehrfachen offensiven Formulierungen, dass man wieder eines, wenn nicht das Spitzenteam der Königsklasse werden will.

An gleich mehreren Stellen ist davon die Rede. Vowles‘ Verlängerung garantiere, „dass er das Team auf dem Weg zum Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft anführe“, heißt es da beispielsweise. „Die heutige Ankündigung stellt sicher, dass Williams eine stabile Führung haben wird, um den nächsten Schritt in Richtung erneutem Meisterschafts-Gewinn zu machen“, schreibt das Team an anderer Stelle.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Und auch Vowles selbst wird mit den Worten zitiert: „Dieses ikonische Team hat mir bereits einige unglaubliche Erinnerungen beschert, und wir sind alle vereint in unserem Bestreben, auf unserem Erbe aufzubauen und erneut Weltmeisterschaften zu gewinnen.“

Formel 1: Durchbruch in 2026?

Williams‘ Pläne sind also klar. Es gibt nur einen Weg: zurück nach oben. Daraus macht der Rennstall keinen Hehl. Eine mutige Ansage nach Jahren am Ende des Feldes. Doch die Weichen sind mit Vowles und auch dem Fahrerduo Albon/Sainz durchaus gestellt. Und wer weiß: Vielleicht rutscht das Team schon mit der Regelrevolution wieder in die Riege der Top-Teams und macht McLaren den Platz an der Sonne streitig.