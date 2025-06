Formel 1: Brisante Verstappen-Theorie im Umlauf – Red Bull reagiert fuchsteufelswild

Was ist bloß in Max Verstappen gefahren? Darüber diskutiert die Formel 1 auch noch Tage nach einem denkwürdigen Großen Preis von Spanien. Dem Weltmeister waren alle Sicherungen durchgebrannt. Seine Rammbock-Attacke auf George Russell hatte schwerwiegende Folgen (hier liest du alle Details).

Oder steckte mehr dahinter? War es vielleicht sogar Kalkül von Max Verstappen? Diese Theorie stellte Ralf Schumacher anschließend in den Raum. Für Red Bull überschritt er damit eine Grenze. Der Formel-1-Rennstall reagierte äußerst brüskiert.

Formel 1: Crash mit voller Absicht?

Was ist passiert? Sky-Experte Ralf Schumacher stellte nach dem Rennen in Barcelona die Theorie auf, Verstappen könnte absichtlich gehandelt und Platz zehn in Kauf genommen haben. Der Grund: seine Ausstiegsklausel bei Red Bull! Gerüchten zufolge könnte Verstappen aus seinem bis 2028 geltenden Vertrag aussteigen, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison nicht unter den Top-3 der Fahrerwertung liegt.

Einigen Berichten zufolge soll die Saisonmitte der Stichtag sein. Schumacher glaubt, Verstappen könnte eigenhändig forcieren, aus eben jener Top-3 zu fliegen. „Es kann ja auch sein, dass wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat, man will nicht mehr, dass man dann auch sicherstellt, dass es so ist“, sagte der Formel-1-Experte von Sky. Fakt ist: Mit seiner Bestrafung hat Verstappen Boden auf George Russell und Charles Leclerc verloren.

Red Bull außer sich

Schumachers Vermutung schlägt hohe Wellen. Seine Theorie lässt Red-Bull-Teamchef Horner schäumen. „Diese Theorie ist der größtmögliche Blödsinn“, erklärte der Brite auf „Bild“-Nachfrage. „So etwas Dummes habe ich lange nicht mehr gehört“, watscht er den ehemaligen Rennfahrer ab. Er glaubt nicht mal ein bisschen an eine Verschwörung von Verstappen gegen den eigenen Rennstall.

„Max ist Racer durch und durch. Er will immer gewinnen und würde niemals so handeln.“ Eine Einschätzung, die wohl die allermeisten in der Rennserie teilen. Verstappen ist für seinen bisweilen krankhaften Ehrgeiz bekannt – und für seine Explosivität im Formel-1-Cockpit. Doch so oder so. Das letzte Wort um seinen Ausraster beim Spanien-GP ist wohl immer noch nicht gesprochen.