Hurricane 2025: Nur kurz nach Anreise wird es sichtbar – „Einfach assi sein?“

Es ist wieder so weit: Der Festivalsommer in Deutschland ist eröffnet! An diesem Wochenende (20. bis 22. Juni) zieht es Tausende Musikfans nach Scheeßel zum legendären Hurricane-Festival. Schon am Donnerstag, dem 19. Juni, wurde der Startschuss gegeben. Doch traditionell ist der Anreisetag längst mehr als bloß Gepäck schleppen: Er ist der inoffizielle Auftakt zu drei Tagen voller Live-Musik und Camping pur.

Wer regelmäßig auf Festivals unterwegs ist, kennt das Spiel: Zwischen Bühne und Bier, Dosenravioli und Dancefloor liegt nicht nur der Reiz des Ausnahmezustands, sondern auch jede Menge Chaos. Während sich die Vorfreude auf dem Weg zum Zeltplatz in lautem Lachen, lauter Musik und ersten Bierduschen entlädt, zeigt sich beim Hurricane 2025 schon früh die Kehrseite der Medaille.

Hurricane 2025: Schon vor Beginn wird es sichtbar

Unser Partnerportal „Moin“ war vor Ort und berichtet: Noch bevor der erste Act überhaupt gespielt hat, liegt bereits erstaunlich viel Müll auf den Wiesen. Leere Verpackungen, zerknüllte Becher, weggeworfene Tüten – Bilder, die man sonst eher vom Festivalende kennt, sind diesmal schon an Tag eins Realität.

Ein Beispiel: Eine Gruppe junger Besucher schleppt sich schwer bepackt über den Schotterweg zum Campingplatz. Noch sind die Gesichter voller Vorfreude, doch der Weg ist lang und die Sonne brennt. Plötzlich fällt eine leere Bäckertüte aus einem der Rucksäcke. Und die Truppe fackelt nicht lange.

„Boa, Mist!", sagt der junge Mann, der sie verloren hat. Er bleibt stehen, zögert. „Sollen wir jetzt auch einfach assi sein?", fragt er seine Freunde.

Festivals stehen für Freiheit, aber eben auch für Verantwortung. Ob am Ende alle ihre Zelte (und ihren Müll) wieder mitnehmen? Das wird wohl erst der letzte Tag des Hurricane zeigen.