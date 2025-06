Borussia Dortmund macht Ernst – doch dieser Star-Poker wird ein hartes Stück Arbeit

Borussia Dortmund steckt mitten in einem spannenden Transferfenster: Mit Patrick Drewes und Jobe Bellingham hat der BVB bereits zwei Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Dazu hat Schwarz-Gelb Daniel Svensson und Yan Couto fest verpflichten können.

Mit Kjell Wätjen (Leihe zum VfL Bochum) und Marcel Lotka (vereinslos) hat Borussia Dortmund zudem schon zwei Abgänge zu verzeichnen. In Kürze könnte ein weiterer dazu kommen. Ein Klub macht bei Sebastien Haller Ernst. Doch die Verhandlungen dürften hart werden.

Borussia Dortmund: Utrecht geht bei Haller in die Offensive

Seit Januar spielte Haller für den FC Utrecht, konnte da wieder ein wenig aufblühen und überzeugte die Bosse des niederländischen Erstligisten wohl so sehr, dass sie ihn jetzt fest verpflichten wollen. Da beide Klubs im Winter keine Kaufoption oder Ähnliches ausgehandelt hatten, muss nun neu verhandelt werden.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Niederländer bereits Kontakt zu BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl aufgenommen haben. Schwarz-Gelb soll darüber in Kenntnis gesetzt worden sein, dass Utrecht Haller über den Sommer hinaus halten möchte. Doch eine Einigung ist noch lange nicht in Sicht, so die „Ruhr Nachrichten„

Beide Klubs sollen sich noch alles andere als einig sein – sowohl in der Ablöse als auch in möglichen Bonizahlungen oder sonstigen Details. Auch wenn sich Haller eine Zukunft in Utrecht vorstellen könne, soll auch mit ihm noch keine Einigung erzielt worden sein.

Bekommt der BVB Haller von der Gehaltsliste?

Für Schwarz-Gelb wäre ein Haller-Abgang ein gutes Zeichen. Denn der Ivorer gehört noch immer zu den Top-Verdienern im Klub, bekommt ein Top-Salär beim BVB. Daher würde Schwarz-Gelb ihn gerne von der Gehaltsliste bekommen, um Platz für Neuzugänge zu schaffen.

Ob der Deal letztlich über die Bühne geht, ist noch unklar. Fakt ist: Bei den Abgangskandidaten des BVB kommt Fahrt rein. Denn auch Youssoufa Moukoko hat den Verein in Richtung Kopenhagen bereits verlassen. Auch er hatte bei Schwarz-Gelb einen dicken Vertrag.