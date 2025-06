Borussia Dortmund findet Schlotterbeck-Ersatz! Geht jetzt alles schnell?

Borussia Dortmund wird die nächsten Monate ohne Nico Schlotterbeck auskommen, der nach seiner schweren Knieverletzung noch lange ausfallen wird. Dafür muss ein neuer Innenverteidiger her.

Und Borussia Dortmund scheint auch schon fündig geworden zu sein. Der BVB zeigt Interesse an Juan Gimenez, der als potenzieller Transferkandidat in den Fokus gerückt ist. Der 19-jährige Innenverteidiger von Rosario Central wird vom BVB als möglicher Ersatz für Nico Schlotterbeck angesehen.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Ersatz gefunden?

Die „Bild“ hatte in den vergangenen Tagen mehrfach von diesem Gerücht berichtet und damit die Diskussion befeuert. Auch Manchester United mischt im Rennen um das argentinische Talent mit. Die Konkurrenz macht den Transfer nicht einfacher, könnte jedoch den Druck auf Borussia Dortmund erhöhen, schnell zu handeln.

Finanziell wäre das Risiko überschaubar, da Rosario Central für den Abwehrspieler eine Ablösesumme von 4,5 bis 5 Millionen Euro fordert. Diese Summe erscheint angesichts seines Potenzials durchaus angemessen. Es bleibt spannend, ob Borussia Dortmund bereit ist, frühzeitig in Verhandlungen einzutreten, um der Konkurrenz zuvorzukommen.

Gimenez bringt wichtige Qualitäten für Borussia Dortmund mit

Juan Gimenez hat bei Rosario Central in sowohl 4-4-2- als auch 4-2-3-1-Formationen gespielt. Als rechter Innenverteidiger agiert er an der Seite erfahrener Kollegen wie Facundo Mallo oder Carlos Quintana. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Stabilität in der Defensive zu gewährleisten. Mit seiner Zweikampfstärke und präzisen Pässen unterstützt er zudem den Spielaufbau.

Der U20-Nationalspieler Argentiniens überzeugt durch eine durchschnittliche Zweikampfquote von 64 Prozent. Bei Kopfballduellen erreicht er sogar eine Erfolgsquote von rund 70 Prozent. Diese Werte machen ihn zu einem vielversprechenden Spieler für Borussia Dortmund. Zudem stellt er bei Standardsituationen immer wieder seine Torgefahr unter Beweis.

Rosario Central steht unter Druck, den Spieler in diesem Sommer zu verkaufen, um einen ablösefreien Wechsel zum Jahresende zu vermeiden. Borussia Dortmund scheint gewillt, die Gelegenheit zu nutzen, und betrachtet den jungen Verteidiger als Schnäppchen. Mit seiner Spielweise und seinem Potenzial könnte Gimenez dem Kader von Borussia Dortmund zusätzliche Stabilität verleihen.

