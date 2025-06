Chukwuemeka-Wende beim BVB? Jetzt könnte doch alles anders kommen

Die Zukunft von Carney Chukwuemeka beim BVB bleibt unklar. Sein Leihvertrag endet am 30. Juni, also noch während der Klub-WM. Im Anschluss kehrt er nach jetzigem Stand zurück zum FC Chelsea.

Borussia Dortmund zeigt sich jedoch optimistisch, den Mittelfeldspieler über diesen Zeitraum hinaus zu binden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl deutet an, dass man in den Verhandlungen mit dem FC Chelsea Fortschritte mache.

BVB bemüht sich um Chukwuemeka-Verbleib

Kehl betont die Bedeutung Chukwuemekas für den Kader. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, erklärte er nach dem Vorrunden-Abschluss gegen Ulsan HD. Auch gegen Monterrey soll der Spieler idealerweise eingesetzt werden können. Das Turnier endet am 13. Juli, doch Kehl will bis dahin eine Lösung finden.

Auch interessant: BVB-Entscheidung um Julian Brandt endgültig gefallen – jetzt herrscht Gewissheit

Der Dortmunder Sportdirektor habe bereits Gespräche mit den Verantwortlichen von Chelsea geführt. „Ich werde weitere Gespräche führen, aber kann Ihnen mitteilen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe“, sagte Kehl. Chukwuemeka soll weiterhin im BVB-Team bleiben, auch wenn er aktuell Jobe Bellingham und Felix Nmecha im Mittelfeld den Vortritt lassen muss.

Gittens nach Klub-WM weg?

Die Verhandlungen zwischen Dortmund und Chelsea umfassen dem Vernehmen nach auch Jamie Gittens. Der Flügelspieler steht offenbar vor einem Wechsel zu den Blues. Berichten zufolge sind sich beide Parteien einig, eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro steht derzeit im Raum. Auch der FC Bayern zeigte Interesse an Gittens, wie Kehl bestätigte. Der deutsche Rekordmeister scheint jedoch leer auszugehen.

Gittens zu Chelsea, Chukwuemeka noch eine weitere Saison in Dortmund? Gedankenspiele, die derzeit auch in der Chefetage des BVB umherkreisen dürften. Es bleibt abzuwarten, ob sich Chukwuemeka am Ende doch noch eine weitere Saison im schwarz-gelben Trikot beweisen darf.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.