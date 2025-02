Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Heißes Trainer-Gerücht lässt BVB-Fans aufhorchen

Zugänge, Abgänge, fixe Transfers oder Leihen – die Gerüchteküche nimmt wieder richtig Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund schießen auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Vor dem neuen Sport-Vorstand Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat lag ein langer, anstrengender Sommer. So manche Baustelle im Kader von Borussia Dortmund wurde behoben. Doch die Hinrunde war eine Enttäuschung und zeigte deutlich: Handlungsbedarf herrscht weiter.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Top-BVB-News:

Arbeitet Stuttgart schon an Hoeneß-Nachfolge?

9. Februar: Gerade erst den BVB geschlagen, scheint Stuttgart schon an einer Nachfolge für Trainer Sebastian Hoeneß zu arbeiten. Der wird heiß mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Sein Ersatz im Schwabenland könnte ein echter Superstar werden. Hier die Details.

Vertrags-Coup nach Transferschluss

5. Februar, 16.45 Uhr: Das Winter-Transferfenster war schon zu, da sickerte beim BVB doch noch eine heiße Nachricht durch. Ein Juwel hat einen neuen Vertrag unterschrieben und sich langfristig für Dortmund entschieden. Hier alle Details.

Transfer-Chaos perfekt

17.30 Uhr: Schon im Sommer gab Borussia Dortmund beim Poker um einen Star kein gutes Bild ab. Nun enden die Verhandlungen komplett im Chaos. Sebastian Kehl gerät in Erklärungsnot.

Nächste Absage für den BVB

16.52 Uhr: Nächste Absage! Borussia Dortmund geht nach Cherki im Rennen um ein weiteres Mega-Talent leer aus. Stattdessen geht er jetzt zu diesem Top-Klub!

Aus und vorbei! Kein Cherki-Transfer zum BVB

15.43 Uhr: Das war’s endgültig in der Cherki-Saga! Wie „Sky“ berichtet, wird der Franzose in diesem Transferfenster nicht zum BVB wechseln. Die Dortmunder haben Abstand von einer Verpflichtung genommen.

Cherki Drama nimmt kein Ende!

14.06 Uhr: Offenbar hat Lyon die Verhandlungen mit Borussia Dortmund bezüglich Rayan Cherki platzen lassen. Gegenüber „Sky“ bestätigte der Verein, dass man mehrere BVB-Angebote abgelehnt habe. Der Grund: Dortmund sei „zu spät dran“! Lyon wolle keinen weiteren Verhandlungen führen.

Erster Neuzugang ist da

13.26 Uhr: Der erste Neuzugang ist da! Borussia Dortmund hat Linksverteidiger Daniel Svensson ausgeliehen. Der 22-Jährige absolvierte am Sonntag erfolgreich den Medizincheck und erhält die Rückennummer 24. Hier alle Infos.

Kobel-Abgang? Top-Klub macht ernst

13.08 Uhr: Steht Borussia Dortmund ein schmerzhafter Abgang bevor? Gregor Kobel soll bei einem Top-Klub auf dem Wunschzettel stehen! Alle Infos dazu hier.

Angebot abgelehnt

11.59 Uhr: Oh, oh! Das klingt gar nicht gut. Laut Medienberichten soll Lyon ein Angebot des BVB über 22,5 Millionen Euro für Cherki abgelehnt haben. Es droht die nächste erfolglose Cherki-Saga.

Chukwuemeka fast da, Cherki wartet

11.25 Uhr: Es könnte ein zäher Tag für alle BVB-Fans werden. Während Carney Chukwuemeka wohl in Kürze in Dortmund landen soll, steht die Maschine, die Rayan Cherki ins Ruhrgebiet bringen soll, noch immer in Lyon. Der BVB kämpft mit Olympique um die letzten Details. Laut „Sky“ kann der Deal in beide Richtungen kippen.

Medizincheck bestanden!

10.38 Uhr: In Kürze dürfte es wohl grünes Licht bei Diant Ramaj geben! Laut „Sky“ hat der gebürtige Stuttgarter den Medizincheck bestanden. Die Ablöse soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen. Zudem leiht der BVB ihn wohl bis Sommer direkt weiter nach Kopenhagen.

BVB-Schock? Lyon-Präsident stellt sich quer

9.38 Uhr: Platzt der BVB-Deal mit Rayan Cherki schon wieder? Lyon-Präsident erneuerte gestern Abend bei „Canal+“ seinen Standpunkt, dass ein Transfer nicht zustande kommt. „Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Keine Chance. Er wird Lyon nicht verlassen“, sagte John Textor.

Neuer Keeper da

8.56 Uhr: Findige Füchse haben Diant Ramaj beim Eintreffen zum Medizincheck in Dortmund gesichtet. Ein Transfer hier ist also wohl nur eine Frage der Zeit.

Gleich vier Transfers warten

7.00 Uhr: Doch heute soll sich das Blatt noch wenden. Der BVB hat gleich vier Spieler in der Pipeline, die wohl alle am Deadline Day präsentiert werden. Dazu zählen Ajax-Keeper Diant Ramaj, Rayan Cherki, Daniel Svensson sowie Carney Chukwuemeka. Es bleibt abzuwarten, ob Borussia Dortmund letztlich auch alle dieser Spieler vorstellt – oder ob einige Transferinsider schon wieder zu schnell unterwegs waren.

Leihabbruch bisher einziger BVB-Schritt

6.48 Uhr: Einzig Salih Özcan holten die Dortmunder bisher zurück. Der war in der Hinrunde an den VfL Wolfsburg verliehen. Nachdem sich Felix Nmecha allerdings verletzt hatte, holte man den Mittelfeldmann vorzeitig zurück.

Montag, 3. Februar, 6.32 Uhr: Und damit herzlich willkommen am Deadline Day, der bei Borussia Dortmund eine wilde Achterbahn verspricht. Bisher passierte beim BVB trotz Winterkrise nichts. Doch Sportdirektor Kehl hat einige heiße Eisen im Feuer.

BVB vor Verpflichtung von Cherki

01. Februar, 14.18 Uhr: Jetzt passiert es offenbar also doch. Borussia Dortmund steht kurz vor einer Verpflichtung von Rayan Cherki. Der Offensivspieler soll von Olympique Lyon kommen. Hier die Details!

Last-Minute-Coup beim BVB?

30. Januar, 20.47 Uhr: Borussia Dortmund hat bis dato noch keinen Winter-Neuzugang präsentieren können. Ein Premiere-League-Star soll zum Last-Minute-Coup werden.

BVB macht Star-Rückkehr perfekt

28. Januar, 14.22 Uhr: Diese Meldung kommt wahrlich aus dem Nichts! Inmitten der Krise und vieler Diskussionen holt Schwarz-Gelb einen Akteur noch in diesem Winter zurück. Er soll helfen, aus der Krise zu kommen und das Ruder herumzureißen. Hier gibt es mehr Informationen dazu.

BVB-Transferflirt forciert Abgang

27. Januar, 14.16 Uhr: Diese Neuigkeiten wird man auch bei Borussia Dortmund genaustens verfolgen. Ein Wunschspieler, den der BVB schon lange auf der Liste haben soll, hat bei seinem Klub eine wichtige Entscheidung getroffen. Mehr dazu hier.

Adeyemi vor Abflug

25. Januar, 13.43 Uhr: Bei Borussia Dortmund wird ein Abgang von Karim Adeyemi immer konkreter. Der BVB soll bereit sein, das dicke Angebot von Neapel anzunehmen. Nur an einer Sache hängt der Deal aktuell. Hier mehr!