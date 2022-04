Borussia Dortmund holt nächstes Talent – BVB schlägt einmal mehr HIER zu

Auf der Suche nach Talenten sieht sich Borussia Dortmund in ganz Deutschland um. Zuletzt schlug der BVB mehrfach im Unterbau von Hannover 96 zu.

Jetzt soll das nächste 96-Talent laut einem Bericht zu Borussia Dortmund wechseln.

Borussia Dortmund wildert wieder bei Hannover 96

Die Nachwuchsarbeit genießt bei Borussia Dortmund hohe Priorität. In den vergangenen Jahren konnte der BVB eine Vielzahl an Talenten ausbilden, die schließlich den Sprung in den Profi-Bereich schafften.

Ein entscheidender Teil der Nachwuchsarbeit ist inzwischen auch das Scouting geworden. Im Leistungsbereich setzen die Verantwortlichen nicht mehr nur auf Kicker aus der eigenen Region.

Jetzt soll Borussia Dortmund das nächste Talent an Land gezogen haben. Oskar Schwarz wechselt laut „Sportbuzzer“ von Hannover 96 nach Dortmund.

-----------------------------------------

In den letzten Jahren bediente sich Borussia Dortmund vermehrt bei Hannover 96. Vor Schwarz wechselten in den letzten zwei Jahren schon Marian Kirsch (TW, U19), Charles Herrmann (Außenstürmer, U17) und Jonas Feddersen (U15) von Hannover 96 zum BVB. Den gleichen Weg waren zuvor schon Ansgar Knauff (aktuell an Eintracht Frankfurt ausgeliehen) und Janni Serra (jetzt Arminia Bielefeld) gegangen.

U16-Nationalspieler Charles Herrmann wechselte 2021 von Hannover zum BVB. Foto: IMAGO/Eibner

Borussia Dortmund schnappt 96 die Spieler weg

Dem Bericht zufolge sei BVB-Scout Roman Rebl regelmäßig bei 96-Spielen vor Ort. Habe man sich entschieden, wird der Spieler zu einem Spitzenspiel der Profis in die VIP-Loge eingeladen. Hannover 96 gerät deshalb schon ein wenig in Sorge.

„Die Spieler fühlen sich natürlich gebauchpinselt“, wird 96-Talentechef Michael Tarnat vom „Sportbuzzer“ zitiert. „Das kann ich verstehen, aber wir bieten ihnen die Perspektive, bei den Profis eher einen Fuß in die Tür zu kriegen.“

Dass es aber auch anders geht, zeigt das Beispiel Nicolo Tresoldi. Er habe laut dem Bericht schon einen Vertrag von Borussia Dortmund vorliegen gehabt, entschied sich aber mit der Aussicht auf einen schnellen Aufstieg zu den Profis für Hannover 96.

Borussia Dortmund: BVB-Star Erling Haaland unterschrieb im öffentlichen Training fleißig Autogramme. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

