Borussia Dortmund: Um IHN ist es still geworden – hat der BVB kein Interesse mehr?

Er gilt als Wunderkind und auch Borussia Dortmund soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Doch in den letzten Wochen ist es ziemlich ruhig geworden um Österreich-Talent Yusuf Demir. Wird doch nichts mehr aus einem Wechsel zu Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Um Talent ist es ruhig geworden

Demir wurde als das größte Fußballtalent in der österreichischen Geschichte betitelt. Noch ist er diesem Ruf bislang nicht gerecht geworden, aber dennoch ist der Rechtsaußen mit seinen 18 Jahren wahrlich ein Wunderkind.

------------------------------

Das ist Yusuf Demir:

Geboren: 02.06.2003 (18) in Wien

Position: Rechtsaußen

Nebenposition: Linksaußen und Offensives Mittelfeld

Bisherige Vereine: Rapid Wien, FC Barcelona

Sein Marktwert wird auf etwa acht Millionen Euro geschätzt

------------------------------

Im Sommer wurde der Teenager von Rapid Wien mit Kaufoption an den FC Barcelona ausgeliehen. Nur neun Partien hat Demir für die Katalanen bestritten, im Winter ging es dann zurück nach Österreich. Der BVB war an einer Verpflichtung interessiert. Doch sind es die Schwarz-Gelben immer noch? In den vergangenen Wochen in es ziemlich ruhig um Demir geworden.

Hält der BVB Abstand von einem Transfer?

Der 18-Jährige blieb nach seiner Rückkehr aus Barcelona bisher hinter den hohen Erwartungen zurück. Seit Anfang März stand der Wiener mit Ausnahme des Auswärtsspiels in Salzburg, das er aufgrund einer leichten Verletzung verpasste, jedoch in jedem Spiel in der Startelf von Trainer Ferdinand Feldhofer. Bisher gelang dem Offensivspieler ein Tor und noch keine Torvorlage.

Demir spielte in Barcelona keine große Rolle. Foto: dpa

Demir ist vornehmlich auf der rechten Seite zu Hause und könnte beim BVB die Tradition erfolgreicher Talente fortsetzen. Vor allem auf den Flügeln sucht man seit dem Abgang von Jadon Sancho vergeblich nach einem würdigen Ersatz.

Allerdings gab es in den vergangenen Wochen keine Transfergerüchte oder Statements von Verantwortlichen der Klubs oder der Spielerseite. Hat der BVB etwa keine Interesse mehr? Im Sommer wird sich dann zeigen, wohin der Weg des Talents hinführt. In der österreichischen Hauptstadt hat Demir noch einen Vertrag bis 2024. (oa)