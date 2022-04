Borussia Dortmund: Haaland lässt Kinderherzen höher schlagen – „So ein feiner Kerl“

Nach mehr als einem halben Jahr hat Borussia Dortmund wieder zu einem öffentlichen Training eingeladen. 756 Fans waren dabei und durften ihren Stars zuschauen.

Am Ende ließen es sich die Profis von Borussia Dortmund nicht nehmen, einige Autogramme für die Kinder zu unterschreiben. Besonders Erling Haaland machte sich bei den Fans mit einer Aktion beliebt.

Borussia Dortmund: Haaland lässt Kinderherzen höher schlagen

Die BVB-Profis wurden mit viel Jubel zum öffentlichen Training am Dienstagnachmittag im Jugendstadion auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel begrüßt, die sich auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag vorbereiten. Nach 80 Minuten beendete die Mannschaft unter Applaus der Zuschauer das Training.

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (Heim)

23. April, 18.30 Uhr: FC Bayern (Auswärts)

30. April, 15.30 Uhr: VfL Bochum (H)

7. Mai, 15.30 Uhr: Greuther Fürth (A)

„Es ist schön, dass man hier viele Kinder sieht, und ich glaube, wir haben ihnen eine Freude bereitet“, sagt Defensivspieler Emre Can. Danach wurden fleißig Autogramme gesammelt. Ein junger Fan wurde besonders glücklich gemacht. Hauptakteur dabei war: Erling Haaland.

BVB-Fans feiern Haaland: „So ein feiner Kerl“

Ein kleiner Fan hatte sein Freundebuch dabei und wollte unbedingt, dass der Norweger etwas reinschreibt. Nachdem ihm kurz erklärt wurde, was das überhaupt ist, zögerte der Top-Torjäger keine Sekunde und machte den kleinen BVB-Fan sehr glücklich.

Meine Lieblingsepisode von gestern: @ErlingHaaland schreibt in ein Freundebuch von einem Kind (nachdem ihm erklärt wurde, was das ist) und macht einen Jungen extrem glücklich! #BVB pic.twitter.com/87O3GiZmfo — Lukas Rott (@hotrott) April 13, 2022

„Coole Aktion von Erling Haaland“, „So süß“, „Erling ist halt ein feiner Kerl“ und „Herrlich, wie der Kleine ihn anhimmelt“, heißt es in den Kommentaren auf Twitter. In dem Video strahlen die Augen des jungen Anhängers, nachdem Haaland sein Freundebuch unterschrieben hat.

Haaland und seine Teamkameraden bereiten sich aktuell auf den 30. Spieltag vor. Am Samstag empfängt der BVB den VfL Wolfsburg (16. April, 15.30 Uhr/Sky). (oa)