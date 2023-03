Borussia Dortmund: Fans vom CL-Gegner Chelsea platzt der Kragen – jetzt starten sie diese irre Aktion

Am kommenden Dienstag (7. März) steht das Rückspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea auf dem Programm. Dort wollen die Schwarzgelben ihren 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel möglichst mit einem Viertelfinal-Einzug krönen.

Während es bei Borussia Dortmund bereits seit dem Jahreswechsel richtig gut läuft, kommt der FC Chelsea immer noch nicht so richtig in den Tritt. Aus diesem Grund haben die Fans der Blues nun eine irre Aktion gestartet. Das Ziel: Die Entlassung von Cheftrainer Graham Potter.

Borussia Dortmund: Chelsea-Fans starten Petition gegen Potter

Zehn Spiele, zehn Siege. Das ist die Bilanz des BVB im bisherigen Kalenderjahr. Bei den Londonern sieht dies anders aus. Ein Sieg aus den letzten zehn Spielen stehen drei Unentschieden und sechs Niederlagen gegenüber. Nachdem Chelsea ihr letztes Ligaspiel gegen Tottenham mit 2:0 verloren hat, starteten die Fans der Blues eine Petition. Diese soll die Klub-Bosse dazu bewegen sich von Cheftrainer Graham Potter zu trennen.

Am vergangenen Sonntag (26. Februar) startete der bekennende Chelsea-Fan Arash Moaref eine Petition gegen den erst zu dieser Saison eingestellten Graham Potter. Bis zum Mittwoch (1. März) hat die Petition schon über 46.000 Unterschriften bekommen. Fast minütlich kommen mehr hinzu.

Schnelle Entlassung unwahrscheinlich – Endspiel gegen Borussia Dortmund?

Auch wenn es unwahrscheinlich zu sein scheint, dass Todd Boehly und die übrigen Verantwortlichen des Klubs wegen der Meinung dieser Fans ihren Cheftrainer entlassen, ist die Message doch klar: Die Anhänger des englischen Traditionsvereins sind äußerst unzufrieden mit der Entwicklung ihres Klubs.

Bereits am Samstag geht es gegen Leeds United für Chelsea wieder um Punkte in der Premier League. Sollten die Blues auch gegen das auf Platz 17 stehende Team aus Leeds nicht gewinnen können, könnte das Spiel gegen den BVB zu einem Endspiel für Graham Potter werden. Nicht nur in der Champions League, sondern auch für ihn persönlich.