Borussia Dortmund: Ryerson gibt Champions-League-Debüt – und wird direkt gesperrt

In seinen bisherigen Wochen bei Borussia Dortmund fiel Julian Ryerson direkt durch seine kämpferische Leistung auf. Der Neuzugang geht hart zur Sache.

Obwohl der Neuzugang von Borussia Dortmund in der Champions League sein Debüt feierte und seine erste gelbe Karte in der Königsklasse sah, fällt er im Rückspiel gegen den FC Chelsea mit einer Sperre aus.

Borussia Dortmund: Ryerson gesperrt

Im Champions-League-Spiel des BVB gegen den FC Chelsea durfte Julian Ryerson sein Debüt in der Königsklasse feiern. Nach der großen Freude über die ersten Minuten auf der größten europäischen Ebene und dem knappen Sieg dürfte sich dich doch schnell ein wenig Ernüchterung breitmachen. Der Grund: Der Norweger fehlt im nächsten Spiel aufgrund einer Gelb-Sperre.

Weil der Winter-Neuzugang des BVB in seinen bisherigen Spielen in der Europa League mit Union Berlin schon zwei gelbe Karte gesammelt und nun gegen die Londoner die dritte gezeigt bekommen hat, wird er das Rückspiel an der Stamford Bridge verpassen.

Borussia Dortmund: Bleibt es bei nur einem CL-Einsatz für Ryerson?

In den letzten Minuten des Spiels foulte er Mason Mount. Anschließend nahm er den Ball noch ein paar Meter mit und erhielt deswegen die gelbe Karte. Die knappen 20 Minuten auf dem Feld könnten seine letzten in der Königsklasse in dieser Saison werden – zumindest, wenn es die Borussen nicht schaffen, gegen Chelsea in drei Wochen das Weiterkommen perfekt zu machen.

Nach seinem Wechsel von Union Berlin zum BVB hat sich Julian Ryerson direkt zum Stammspieler und Leistungsträger bei den Schwarzgelben entwickelt. In seinen bisher über 450 Minuten auf dem Feld überzeugte der Neuzugang durchweg und erzielte im Auswärtsspiel der Dortmunder bei Mainz 05 sogar seinen ersten Treffer. Sowohl auf der rechten als auch auf der linken defensiven Außenbahn zeigte der Norweger Top-Leistungen. Seine Sperre für das Rückspiel dürfte Edin Terzic und seiner Mannschaft nun richtig wehtun.