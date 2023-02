Borussia Dortmund: Terzic gerät vor CL-Kracher ins Schwärmen – „Beeindruckende Persönlichkeit“

Am Mittwoch (15. Februar) steht das Duell von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea auf dem Programm. In dem Duell der beiden Klubs geht es um nichts weniger als darum sich für das Rückspiel in London eine gute Ausgangslage zu verschaffen.

Gegen den FC Chelsea trifft Edin Terzic mit Borussia Dortmund nicht nur auf einen kriselnden Riesen aus der Premier League, sondern auch auf einen langjährigen Freund: Graham Potter.

Borussia Dortmund: Terzic schwärmt von Potter

Auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Duell gegen Chelsea hat sich Edin Terzic zu seinem Trainerkollegen aufseiten der Londoner geäußert. Dabei kam der 40-Jährige ins Schwärmen. Graham Potter sei „eine beeindruckende Persönlichkeit, ein ganz toller, fantastischer Trainer“, so Terzic.

+++ Borussia Dortmund – FC Chelsea: Kehl mit dringender Warnung an den BVB – DerWesten.de +++

„Was mich wirklich fasziniert hat, war die Art und Weise, wie er nach Schweden gegangen ist – irgendwo ins Nirgendwo. Die nächstgelegene Stadt war 50 Kilometer entfernt. Und er hat da eine Energie geschaffen – nicht nur im Verein, sondern in der ganzen Stadt -, die dann dazu geführt hat, dass sie irgendwann den Pokal gewonnen haben, in die erste Liga aufgestiegen sind und sich für die Europa League qualifiziert haben“, ergänzte der Übungsleiter der Borussen anschließend.

Borussia Dortmund: Terzic und Potter langjährige Freunde

Im Anschluss hat Terzic verraten, dass ihn mit Potter eine langjährige Freundschaft verbindet. „Ich bin mit ihm sehr gut und eng befreundet“, sagte der BVB-Coach. Kennengelernt hätte Terzic den Trainer der Blues während seiner Zeit in England als Co-Trainer von West Ham United. Beide hätten denselben Fußballlehrer-Lehrgang absolviert und so immer wieder Kontakt gehabt.

Mehr News:

„Wir werden uns freuen, uns morgen wiederzusehen und begrüßen zu dürfen“, meint Terzic. Dann ergänzt er: „Wir hätten das wahrscheinlich so nicht vorhersehen können vor ein paar Jahren, dass wir uns irgendwann mal im Achtelfinale der Champions League gegenüberstehen bei zwei richtig großen Vereinen“. Trotzdem versichert der BVB-Coach anschließend, dass er „alles daran setzen wird, dass seine Mannschaft in die nächste Runde einziehen wird“.